۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

کشتی قهرمانی آسیا - بیشکک

احمد جوان به مدال برنز آسیا رسید

احمد محمدنژاد جوان ملی‌پوش کشتی آزاد در وزن ۶۱ کیلوگرم در مرحله رده‌بندی با شکست حریف کره‌ای خود به مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا که به میزبانی بیشکک قرقیزستان مرحله رده‌بندی و فینال پنج وزن دوم کشتی آزاد برگزار شد. ملی‌پوشان کشتی آزاد در پنج وزن نخست رقابت‌های قهرمانی آسیا به یک مدال طلا ( میلاد والی زاده)، یک نقره ( امیرعلی آذرپیرا) و یک مدال برنز ( سینا خلیلی) دست پیدا کردند.

در وزن ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان در مرحله رده‌بندی به مصاف چانگسو کیم از کره جنوبی رفت که با نتیجه ۱۲ بر صفر پیروز و به مدال برنز رسید. جوان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۵ توشیهیرو هاسه گاوا از ژاپن را مغلوب کرد. وی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۱ بر ۹ مغلوب امان دارنده مدال برنز المپیک از هند شد.

سیده فرزانه شریفی

