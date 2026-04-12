احمد جوان به مدال برنز آسیا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا که به میزبانی بیشکک قرقیزستان مرحله رده‌بندی و فینال پنج وزن دوم کشتی آزاد برگزار شد. ملی‌پوشان کشتی آزاد در پنج وزن نخست رقابت‌های قهرمانی آسیا به یک مدال طلا ( میلاد والی زاده)، یک نقره ( امیرعلی آذرپیرا) و یک مدال برنز ( سینا خلیلی) دست پیدا کردند.

در وزن ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان در مرحله رده‌بندی به مصاف چانگسو کیم از کره جنوبی رفت که با نتیجه ۱۲ بر صفر پیروز و به مدال برنز رسید. جوان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۵ توشیهیرو هاسه گاوا از ژاپن را مغلوب کرد. وی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۱ بر ۹ مغلوب امان دارنده مدال برنز المپیک از هند شد.