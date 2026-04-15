گره بزرگ کشتی در سال ۲۰۲۶/ تغییر میزبان مسابقات جهانی و دغدغه ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۲۰۲۶ برای کشتی ایران سال سختی است چرا که بازی‌های آسیایی ناگویا حدودا ۶ ماه دیگر برگزار می‌شود و این مسابقات برای کاروان ورزش ایران اهمیت بسیار زیادی دارد. امسال برای اولین بار مسابقات جهانی بعد از بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار می‌شود که حدودا ۲۰ روز تیم باید برای مسابقات جهانی به میزبانی بحرین آماده شود. با توجه به این شرایط کار برای تیم‌های کشتی بسیار سخت خواهد بود.

مسابقات جهانی کشتی آزاد و فرنگی در سال ۲۰۲۶ به میزبانی بحرین و در تاریخ اول تا ۱۰ آبان ماه برگزار می‌شود که بیست روز قبل از آن، کشتی‌گیران به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام می‌شوند. قطعا با توجه به اهمیتی که بازی‌های آسیایی ناگویا برای کاروان ورزش ایران دارد به احتمال زیاد تیم اصلی به ناگویا اعزام می‌شود و همان نفرات اصلی باید در مدت زمان کوتاهی ریکاوری کنند تا بتوانند در مسابقات جهانی با آمادگی کامل روی تشک بروند.

اما با اتفاقاتی که در منطقه پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران رخ داد، رئیس اتحادیه جهانی کشتی از تغییر میزبانی و زمان و مکان مسابقات جهانی خبر داده و اعلام کرده که در حال بررسی هستند تا زمان و مکان جدیدی برای این مسابقات اعلام شود.

طبق پیگیری‌های خبرنگار مهر با توجه به اینکه مسابقات جهانی بحرین در ماه سپتامبر برگزار می‌شود و با توجه به اینکه در این ماه گرمای منامه بسیار بالاست، با اعلام اتحادیه جهانی کشتی مکان برگزاری مسابقات جهانی به کشور دیگری انتقال داده خواهد شد. تاکنون ۶ کشور هم برای میزبانی این مسابقات اعلام آمادگی کردند و باید دید در صورتی که اتحادیه جهانی کشتی مصمم به گرفتن میزبانی از بحرین باشد، قرعه به نام کدام کشور می‌افتد و مسابقات در کجا برگزار می‌شود.

طبق آخرین پیگیری‌های خبرنگار مهر کشور قزاقستان برای میزبانی این مسابقات اعلام آمادگی کرده و احتمال خیلی زیاد این مسابقات در این کشور برگزار خواهد شد، البته هنوز اتحادیه جهانی کشتی آن را به صورت رسمی اعلام نکرده است.

همزمانی مسابقات جهانی با بازی‌های آسیایی ناگویا چالش کشتی ایران در سال ۲۰۲۶ است و برای فدراسیون کشتی بدون شک مسابقات جهانی در اولویت خواهد بود، بنابراین برای حضور در این دو مسابقه دو تیم آماده خواهد شد.