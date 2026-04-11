۱۱۲ مرکز خرید در خدمت گندمکاران خوزستان؛ کشاورزان دغدغه نداشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانهای با بیان اینکه شبکه خرید گندم در استان به طور کامل تجهیز و آمادهسازی شده است، اظهار کرد: تمامی مراکز خرید، ناوگان برداشت و حمل و نقل در وضعیت آمادهباش قرار دارند و فرآیند خرید تضمینی با حداکثر هماهنگی و انسجام اجرایی خواهد شد.
وی با تاکید بر تداوم روند پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: همانند سالهای گذشته، پرداخت بهای گندم خریداریشده در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود مطالبات گندمکاران در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با اشاره به هماهنگی بینبخشی برای اجرای مطلوب این طرح افزود: با نزدیک شدن به فصل برداشت، هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی، مراکز خرید و سایر بخشهای مرتبط انجام شده و برنامهریزی دقیق برای جلوگیری از هرگونه اختلال در روند خرید صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه خوزستان سهم قابلتوجهی در تولید محصولات کشاورزی کشور دارد، بیان کرد: این استان با تولید ۱۴ درصد از کل محصولات کشاورزی و ۱۸ درصد گندم کشور، نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی ایفا میکند.
سلطانیکاظمی در ادامه با قدردانی از تلاشهای گندمکاران استان تصریح کرد: صیانت از دسترنج کشاورزان در شرایط حساس کنونی، از اولویتهای اصلی مجموعه جهاد کشاورزی است و خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولیدکنندگان و حفظ ذخایر راهبردی کشور با جدیت دنبال میشود.
وی همچنین از اتخاذ تمهیدات لازم برای تسهیل در تحویل محمولههای گندم خبر داد و گفت: در سال جاری ۱۱۲ مرکز خرید گندم در سطح استان فعال شده و هماهنگیهای لازم میان دستگاههای مرتبط انجام شده تا فرآیند خرید تضمینی بدون وقفه و خلأ اجرایی انجام گیرد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در حوزه برداشت افزود: با توجه به آغاز فصل برداشت، پیشبینی میشود حدود دو هزار و ۵۰۰ دستگاه کمباین مهاجر برای مشارکت در عملیات برداشت وارد استان شوند که در همین راستا، بهمنظور حفظ سلامت مزارع و جلوگیری از انتقال آفات و بیماریها، تعداد سه ایستگاه ضدعفونی در گلوگاههای ورودی استان برای کمباینهای مهاجر و ورودی پیشبینی و مستقر شده است.
