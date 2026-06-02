  1. استانها
  2. خوزستان
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۴

واریز ۴۰ درصد مطالبات گندمکاران خوزستان آغاز شد

واریز ۴۰ درصد مطالبات گندمکاران خوزستان آغاز شد

اهواز - رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در گام نخست، ۴۰ درصد از مطالبات کشاورزان استان بابت خرید گندم از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای از آغاز روند پرداخت مطالبات کشاورزان استان خبر داد و اظهار کرد: تسویه کامل این مبالغ در اولویت برنامه‌های جاری سازمان قرار دارد.

سلطانی‌کاظمی با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای حمایت از تولیدکنندگان افزود: پرداخت این بخش از مطالبات در چارچوب برنامه‌ریزی انجام شده آغاز شده و روند واریز باقی‌مانده مطالبات نیز ادامه خواهد داشت.

وی با قدردانی از صبر و شکیبایی کشاورزان در این مدت بیان کرد: کشاورزان سرمایه‌های راهبردی و ثروت‌ساز استان هستند و سازمان جهاد کشاورزی همه توان خود را به کار گرفته است تا حقوق این تولیدکنندگان در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

وی تصریح کرد: پرداخت‌های باقی‌مانده نیز طی روزهای آینده به صورت روزانه و مرحله‌به‌مرحله واریز خواهد شد تا هیچ‌یک از کشاورزان از حمایت‌های مقرر باز نمانند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر اهمیت تأمین کالای راهبردی گندم ادامه داد: از کشاورزانی که تاکنون محصول خود را تحویل نداده‌اند درخواست می‌شود هرچه سریع‌تر برای تحویل گندم اقدام کنند.

وی در پایان افزود: تکمیل زنجیره تحویل محصولات، گامی بزرگ در مسیر تقویت تولید و امنیت غذایی خوزستان است و ما آماده‌ایم با تسهیل در روند تحویل، بیشترین حمایت را از کشاورزان فعال استان داشته باشیم.

کد مطلب 6848406

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها