واریز ۴۰ درصد مطالبات گندمکاران خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای از آغاز روند پرداخت مطالبات کشاورزان استان خبر داد و اظهار کرد: تسویه کامل این مبالغ در اولویت برنامه‌های جاری سازمان قرار دارد.

سلطانی‌کاظمی با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای حمایت از تولیدکنندگان افزود: پرداخت این بخش از مطالبات در چارچوب برنامه‌ریزی انجام شده آغاز شده و روند واریز باقی‌مانده مطالبات نیز ادامه خواهد داشت.

وی با قدردانی از صبر و شکیبایی کشاورزان در این مدت بیان کرد: کشاورزان سرمایه‌های راهبردی و ثروت‌ساز استان هستند و سازمان جهاد کشاورزی همه توان خود را به کار گرفته است تا حقوق این تولیدکنندگان در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

وی تصریح کرد: پرداخت‌های باقی‌مانده نیز طی روزهای آینده به صورت روزانه و مرحله‌به‌مرحله واریز خواهد شد تا هیچ‌یک از کشاورزان از حمایت‌های مقرر باز نمانند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر اهمیت تأمین کالای راهبردی گندم ادامه داد: از کشاورزانی که تاکنون محصول خود را تحویل نداده‌اند درخواست می‌شود هرچه سریع‌تر برای تحویل گندم اقدام کنند.

وی در پایان افزود: تکمیل زنجیره تحویل محصولات، گامی بزرگ در مسیر تقویت تولید و امنیت غذایی خوزستان است و ما آماده‌ایم با تسهیل در روند تحویل، بیشترین حمایت را از کشاورزان فعال استان داشته باشیم.