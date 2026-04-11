دمای هوای مشهد به ۲۶ درجه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهی اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی امروز جوی به نسبت پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: فردا مقداری سرعت باد به ویژه در جنوب غرب استان افزایش پیدا می‌کند، روز دوشنبه با نفوذ سامانه بارشی به تدریج بارش‌ها از نواحی غربی استان آغاز شده و تا اوایل وقت چهارشنبه در سطح استان به صورت رگبار باران، رعد و برق با احتمال بارش تگرگ به ویژه طی روز سه شنبه و در نواحی شمالی ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه با افزایش شدت و سرعت وزش باد در سطح استان، در ساعاتی ورزش باد شدید همراه با بروز خسارت با احتمال خیزش و انتقال گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید خصوصاً در نواحی بادخیز شرق و جنوب استان پیش‌بینی می‌شود.

به گفته الهی، دمای هوا نیز تا روز دوشنبه در سطح استان روند افزایشی خواهد داشت به طوری که دمای مشهد در گم‌ترین ساعات به ۲۶ درجه خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به آمار دمای ۲۴ ساعت گذشته استان گفت: باخرز با حداقل دمای ۵ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین و سرخس با ۲۸ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین شهر استان بوده‌اند. دمای مشهد نیز بین ۸ تا ۲۲ درجه سانتی‌گراد نوسان داشته و امروز در گرم‌ترین ساعات به ۲۴ درجه و در سردترین ساعات به ۹ درجه خواهد رسید.