ورود سامانه بارشی به خراسان رضوی از دوشنبه 

آذر رضایی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعات بعدازظهر روز دوشنبه، استان تحت تأثیر سامانه ناپایدار بارشی قرار می‌گیرد که با فعالیت این سامانه باید شاهد افزایش شدت وزش باد، افزایش ابرناکی، وقوع بارش‌های رگباری در برخی از نقاط استان باشیم.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: دما طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش خواهد یافت.

وی گفت: روند افزایشی دما در استان آغاز شده و تا روز دوشنبه جوی پایدار حاکم است و دما به شکل محسوسی افزایش می‌یابد.

رضایی پور افزود: بیشینه دمای امروز مشهد حدود ۲۰ درجه سلسیوس است و تا روز دوشنبه بین هشت تا ۱۰ درجه افزایش می‌یابد.