افزایش دما در خراسان رضوی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی اظهار کرد: از چهارشنبه در سطح استان خراسان رضوی به ویژه در نواحی شمالی روند افزایش دمای هوا به خصوص دمای هوای روزانه آغاز خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی در خصوص وضعیت جوی مشهد و خراسان رضوی، بیان کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز تا پنجشنبه به تناوب و با شدت و ضعف رگبار پراکنده باران، رعد و برق، در مناطق مستعد احتمال تگرگ و وزش باد شدید موقتی با احتمال بروز خسارت به ویژه در ساعات عصر تا اوایل شب پیش‌بینی می‌گردد که در این خصوص هشدار هواشناسی سطح زرد مورخ ۱۴ فروردین ماه صادر شده و همچنان معتبر است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: از چهارشنبه در سطح استان به ویژه در نواحی شمالی روند افزایش دمای هوا به خصوص دمای هوای روزانه آغاز خواهد شد.

به گفته وی تا پنجشنبه بارش باران را خواهیم داشت، اما دوشنبه مجددا سامانه بارشی جدیدی وارد استان خواهد شد.

قاسمی با اشاره به آمار دمای ۲۴ ساعت گذشته استان گفت: کاخک با حداقل دمای ۲ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین و فیض‌آباد با ۲۲ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین شهر استان بوده‌اند. دمای مشهد نیز بین ۶ تا ۱۶ درجه سانتی‌گراد نوسان داشته و امروز در گرم‌ترین ساعات به ۱۷ درجه و در سردترین ساعات به ۷ درجه خواهد رسید.