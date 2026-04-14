کاهش دما و انتقال ریزگردها به مشهد

آیدا فاروقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سه شنبه ۲۵ فروردین، ضمن کاهش دما، وزش باد شدید را در اکثر نقاط استان و از بعدازظهر در مشهد خواهیم داشت که سبب گردوخاک و انتقال ریزگردهای صحرای ترکمنستان به استان و از سه شنبه شب و طی چهارشنبه در مشهد خواهد شد و کیفیت هوا کاهش پیدا خواهد کرد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: همچنین از سه شنبه شب تا شنبه صبح، بویژه در ساعات شب و بامدادی هوای سردی را در استان و مشهد تجربه خواهیم کرد که در نواحی کوهستانی و سردسیر استان دما به صفر و نزدیک به صفر پیش بینی می گردد.

وی افزود: از لحاظ بارندگی هم طی سه شنبه بعدازظهر فقط نواحی شمالی استان مانند درگز، کلات( رشته کوه هزار مسجد) و قوچان بارندگی کم حجمی را خواهیم داشت.

فاروقی بیان کرد: از بعدازظهر چهارشنبه تا صبح پنجشنبه در بیشتر نقاط نیمه شمالی استان و احتمالا مشهد بارندگی متوسطی خواهیم داشت که در قلل هزار مسجد و بینالود ( گردنه تیوان) بارش به صورت برف پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: از ظهر شنبه دوباره هوا رو به گرما خواهد رفت.