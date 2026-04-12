ورود سامانه بارشی جدید به خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدا فاروقی اظهار کرد: براساس تحلیل نقشه‌ها و مدل هواشناسی، امروز (۲۳ فروردین ۱۴۰۵) علاوه بر افزایش سرعت وزش باد در تمام سطح استان و وزش باد شدید همراه با گردوخاک در مناطقی از جنوب، مرکز و نوار شرقی خراسان رضوی، افزایش ابر نیز پیش‌بینی شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: در این راستا در ساعات پایانی امروز تا عصر فردا، در مناطقی از جنوب استان و دامنه‌های هزارمسجد، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و احتمال تگرگ دور از انتظار نیست.

وی بیان کرد: در اواخر وقت روز دوشنبه نیز به تدریج از غرب استان، رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق آغاز خواهد شد و در روز سه‌شنبه بر وسعت و شدت آن نیز افزوده می‌شود. برای روز سه‌شنبه نیز وزش باد شدید و در مناطق مستعد، افزایش گردوخاک با احتمال کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت دور از انتظار نیست.

فاروقی خاطرنشان کرد: دمای سطح استان نیز از روز سه‌شنبه روند کاهشی نسبی خواهد داشت و روزهای پایانی هفته نسبت به روزهای ابتدایی خنک‌تر خواهد بود.