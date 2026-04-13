کاهش ۱۰ درجه ای دمای هوا در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری نسب اظهار کرد: ماندگاری هوای خنک تا روز جمعه ادامه دارد و کمینه دما در مناطق سردسیر به کمتر از پنج درجه می‌رسد که ممکن است برای کشاورزان خسارت زا باشد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: همچنین از روز سه شنبه بارش‌های رگباری همراه با آبگرفتگی و تگرگ از نواحی شمالی استان خراسان رضوی آغاز می شود و تا پایان هفته ادامه دارد.

وی گفت: وزش باد شدید همراه با گرد و خاک نیز از پیامدهای این سامانه جوی است.

مبشری نسب افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته فریمان با کمینه دمای هفت درجه و داورزن با دمای ۳۰ درجه خنک ترین و گرمترین نقاط استان بودند و دمای هوای مشهد نیز بین ۱۲ و ۲۵ درجه متغیر بود. برای امروز نیز کمینه دمای هوای مشهد ۱۱ درجه و دمای هوای روزانه ۲۶ درجه خواهد بود.