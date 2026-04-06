تداوم بارش باران در خراسان رضوی تا پایان هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی از بارش‌های متناوب تا پایان هفته جاری در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: بارش‌های جوی به تناوب تا پایان هفته جاری در سطح استان ادامه خواهد داشت. طبق آخرین گزارش ‌ها، بیشترین حجم بارش‌ها برای امروز۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ و به‌ویژه در نیمه شرقی پیش‌بینی شده است که با توجه به شدت فعالیت این سامانه، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: در ارتفاعات، بارش‌ها به صورت برف و باران خواهد بود و اعتبار هشدار سطح نارنجی برای امروز۱۷ فروردین‌ماه اعتبار خواهد داشت؛ همچنین وزش باد شدید لحظه‌ای نیز در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به دما ۲۴ ساعت گذشته، گفت: در مشهد نوسان دما در شبانه‌روز گذشته بین ۳ تا ۱۱ درجه بوده است. قوچان با ۲ درجه سردترین و تایباد با ۲۴ درجه گرم‌ترین نقطه استان بوده‌ است. همچنین بیشترین میزان بارش‌ها در مشهد با ۲۴ میلی‌متر و در شهرستان‌ های درگز و صالح‌آباد با ۱۹ میلی‌متر به ثبت رسیده است.