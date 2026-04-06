  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

تداوم بارش باران در خراسان رضوی تا پایان هفته

تداوم بارش باران در خراسان رضوی تا پایان هفته

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی از تداوم بارش باران تا پایان هفته جاری در سطح استان خراسان رضوی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی از بارش‌های متناوب تا پایان هفته جاری در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: بارش‌های جوی به تناوب تا پایان هفته جاری در سطح استان ادامه خواهد داشت. طبق آخرین گزارش ‌ها، بیشترین حجم بارش‌ها برای امروز۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ و به‌ویژه در نیمه شرقی پیش‌بینی شده است که با توجه به شدت فعالیت این سامانه، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: در ارتفاعات، بارش‌ها به صورت برف و باران خواهد بود و اعتبار هشدار سطح نارنجی برای امروز۱۷ فروردین‌ماه اعتبار خواهد داشت؛ همچنین وزش باد شدید لحظه‌ای نیز در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به دما ۲۴ ساعت گذشته، گفت: در مشهد نوسان دما در شبانه‌روز گذشته بین ۳ تا ۱۱ درجه بوده است. قوچان با ۲ درجه سردترین و تایباد با ۲۴ درجه گرم‌ترین نقطه استان بوده‌ است. همچنین بیشترین میزان بارش‌ها در مشهد با ۲۴ میلی‌متر و در شهرستان‌ های درگز و صالح‌آباد با ۱۹ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

کد مطلب 6793482

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها