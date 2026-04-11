  1. استانها
  2. خوزستان
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳

هیئت های ورزشی خوزستان برای استعداد پروری گام های ویژه ای بردارند

اهواز - مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان گفت: هیئت های ورزشی باید در خصوص استعدادپروری گام های ویژه ای بردارند و این چشمه باید همیشه جوشان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم عصر امروز شنبه در سومین روز از مراسم تجلیل از افتخارآفرینان آسیایی و جهانی خوزستان اظهار کرد: از سال 1401 تاکنون تلاش شده در راستای خواسته به حق ورزشکاران و تجلیل از آن ها گام های خوبی برداشته شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: معاون بانوان برای ورزشکاران بانو تلاش های وافری دارد و درصدد هست در بخش های زیرساختی و حمایتی، حق بیشتری برای آن ها در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: هیئت های ورزشی باید در خصوص استعدادپروری گام های ویژه ای بردارند و این چشمه باید همیشه جوشان باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه هیئت های ورزشی در سال جاری باید برای کسب رده اول یا سوم مسابقات المپیاد استعدادهای برتر برنامه ریزی داشته باشند، افزود: خروجی این رده ها در آینده، اهتزار پرچم جمهوری‌ اسلامی ایران در میادین بین المللی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شرایط موجود کشور، امسال آیین تجلیل از مقام آوران، داوران و مربیان مسابقات آسیایی و جهانی با پروتکل های خاص و در بخش های مختلف در حال برگزاری است که امروز در بخش اول هیئت های تکواندو، تنیس روی میز و کوراش مورد تقدیر قرار گرفتند، در بخش دوم نیز از رشته های دو و میدانی، انجمن های ورزشی، رزمی و ووشو تجلیل شد.

کد مطلب 6798295

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

