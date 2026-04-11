ترغیب به تروریسم دولتی و اخاذی در حین مذاکره

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به مقاله مندرج در یکی از رسانه‌های تندروی آمریکایی که مذاکره‌کنندگان ایرانی را تهدید به ترور کرده است، در شبکه ایکس نوشت: در حالی که مقامات آمریکایی ایران را به فقدان «حسن نیت» و «اخاذی» متهم می‌کنند، برخی جریان‌ها در عرصه سیاست‌گذاری و رسانه‌ای آمریکا آشکارا توصیه می‌کنند که در صورت شکست مذاکرات، مذاکره‌کنندگان ایرانی ترور شوند.

وی افزود: آیا این رویکرد بازتاب یک گفتمان سیاسی نیست که با توسل به ارعاب و تحریک علنی به ترور، خشونت و قتل، به دنبال عادی‌سازی اخاذی است؟! این ترغیب علنی به تروریسم دولتی باید توسط همگان محکوم شود.