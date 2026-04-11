۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

ترغیب به تروریسم دولتی و اخاذی در حین مذاکره

ترغیب به تروریسم دولتی و اخاذی در حین مذاکره

سخنگوی وزارت خارجه نوشت: در حالی که مقامات آمریکا ایران را به فقدان «حسن نیت» و «اخاذی» متهم می‌کنند، برخی جریان‌ها توصیه می‌کنند که در صورت شکست مذاکرات، مذاکره‌کنندگان ایرانی ترور شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به مقاله مندرج در یکی از رسانه‌های تندروی آمریکایی که مذاکره‌کنندگان ایرانی را تهدید به ترور کرده است، در شبکه ایکس نوشت: در حالی که مقامات آمریکایی ایران را به فقدان «حسن نیت» و «اخاذی» متهم می‌کنند، برخی جریان‌ها در عرصه سیاست‌گذاری و رسانه‌ای آمریکا آشکارا توصیه می‌کنند که در صورت شکست مذاکرات، مذاکره‌کنندگان ایرانی ترور شوند.

وی افزود: آیا این رویکرد بازتاب یک گفتمان سیاسی نیست که با توسل به ارعاب و تحریک علنی به ترور، خشونت و قتل، به دنبال عادی‌سازی اخاذی است؟! این ترغیب علنی به تروریسم دولتی باید توسط همگان محکوم شود.

    • IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      ایران حسن نیت داره واینو خدا هم میدونه وهمه هم میدونند ،ترور کردن یک کار پست ،وکار انسانهای پست
    • IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      هیئت ایرانی دارای حسن نیتند واینو خدا میدونه وهمه هم میدونند ترور کردن کار انسانهای پست وپست فطرته ،که بر خلاف قانون ،اخلاق وانسانیته ویک جنایت جنگیه ،وباید شکایت بشه علیشون
    • IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      خوب چرا ادامه میدید
    • IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      هیئت مذاکره کننده ایرانی حسن نیت داره به این افراد اعتمادی نیست هیئت مذاکره کننده مراقب خودشان باشند
    • احمدخداجو IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      قطعا اگر آسیبی به هیئت مذاکره کننده در پاکستان اسلام آباد پیش بیاید کاخ سیاه آمریکا پودر می‌شود با ترامپ و نتانیاهو.
    • IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      خداوندحافظ تمام مذاكره كنندگان كشورمون باشه

