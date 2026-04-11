پزشکیان: ملت ایران با مقاومت ۴۰ روزه، دشمن را به استیصال کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهور، در قالب نظارت ستادی از دستگاههای اجرایی در شرایط خاص کشور ، با حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی کشور قرار گرفت.
رئیس جمهور در نشستی که با حضور وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه و جمعی از نمایندگان اصناف، فعالان اقتصادی و مدیران ارشد صنعتی برگزار شد، گزارشهای جامعی از وضعیت واحدهای تولیدی، بهویژه بنگاههای آسیبدیده از حملات اخیر، دریافت کرد.
همچنین موضوعاتی نظیر چالشهای پیشروی تولیدکنندگان، ضرورت تأمین پایدار انرژی برای صنایع، نحوه تأمین و تخصیص تسهیلات مالی، جبران خسارات ناشی از جنگ، کنترل تورم در حوزه مواد اولیه و تقویت سازوکارهای نظارتی بازار مورد بررسی تخصصی قرار گرفت.
رئیسجمهور در این جلسه با تأکید بر نقش الطاف الهی در عبور کشور از شرایط دشوار، اظهار داشت: تا اینجا مسیر با یاری خداوند طی شده و بیتردید در ادامه نیز این حمایت شامل حال ملت ایران خواهد بود.
پزشکیان در ادامه اقدام بهموقع دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانهها و مدیریت منابع و مصارف را از جمله عوامل کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی کشور در شرایط جنگ تحمیلی سوم برشمرد.
رئیس جمهور با اشاره به عملکرد منسجم دستگاههای اجرایی در تأمین کالا و خدمات عمومی، خاطرنشان کرد: با وجود همزمانی ایام عید و ماه مبارک رمضان با شرایط جنگی، هیچگونه کمبود کالایی در کشور احساس نشد و تلاش شد تا کمترین نگرانی در میان مردم ایجاد شود که نشان دهنده برنامهریزی دقیق، روحیه جهادی مدیران و انسجام در نظام پشتیبانی کشور بود.
پزشکیان ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مدیران، کارکنان، متخصصان و فعالان اقتصادی در سراسر کشور در شرایط جنگ افزود: این عزیزان در شرایطی که هر لحظه با تهدید مواجه بودند، با ایثار و ازخودگذشتگی، کارنامهای درخشان از خدمترسانی ثبت کردند و نقشه دشمن را که بر ایجاد ناآرامی و فروپاشی اجتماعی استوار بود، نقش بر آب کردند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به حضور پررنگ اصناف، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در میدان تأمین نیازهای کشور تصریح کرد: تمامی اصناف و فعالان اقتصادی با مسئولیتپذیری مثالزدنی، در تأمین کالاها و حفظ ثبات بازار نقشآفرینی کردند که شایسته قدردانی است.
پزشکیان با بیان اینکه نظام توزیع و تأمین کشور بدون نوسان و در چارچوبی منظم به فعالیت خود ادامه داده است، گفت: عملکرد هماهنگ دولت، مجلس، نیروهای مسلح و همراهی کمنظیر مردم، در مقاومت چهل روزه صحنهای از اقتدار ملی را به نمایش گذاشت که موجب حیرت جهانیان شده است.
رئیسجمهور با اشاره به پیشبینیهای نادرست دشمنان درباره توان مقاومت کشور افزود: در حالی که دشمن تصور میکرد ایران بیش از چند روز قادر به ایستادگی نخواهد بود، ملت ایران با مقاومت ۴۰ روزه، آنان را در موضع استیصال قرار داد و حتی تهدید به تخریب زیرساختها نیز نتوانست اراده مردم را متزلزل کند. آنها تصور میکردند که با تحمیل جنگ و فشار مردم به خیابانها خواهند ریخت و نظام را ساقط خواهند کرد اما ملت رشید ایران با حضور بس نظیر، بی بدیل و حماسی خود نظام اسلامی را حفظ کردند و دشمنان را مایوس و نا امید ساختند.
پزشکیان نقش مشارکت مردمی، مساجد و ظرفیتهای اجتماعی در مدیریت بحران را رمز پیروزی کشور دانست و تأکید کرد: فعالسازی این ظرفیتها و حضور مردم در صحنه، نقش تعیینکنندهای در عبور موفق از شرایط اخیر داشته است.
رئیسجمهور با تأکید بر تداوم مسیر خدمترسانی دولت خاطرنشان کرد: دولت با تمام توان خود را خادم مردم میداند و در مسیر عزت و سربلندی ملت ایران، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. آنچه در این دوره رقم خورد، اثباتی روشن بر اقتدار، بزرگی و شکستناپذیری ایران اسلامی بود.
پزشکیان در ادامه با محکومیت حملات به مراکز غیرنظامی از جمله بیمارستانها، شیرخوارگاهها و مدارس، این اقدامات را مغایر با تمامی موازین انسانی و بینالمللی دانست و افزود: چنین جنایاتی، چهره واقعی عاملان آن را در افکار عمومی جهان آشکار ساخت.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع توافق اولیه آتش بس و روند مذاکرات در پاکستان اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات، به دنبال احقاق حقوق مشروع خود است و هیچگونه چشمداشتی به سایر کشورها ندارد؛ طرفهای مقابل باید حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسند.
پزشکیان با قدردانی از حمایتها و هدایتهای رهبر معظم انقلاب در حوزه سیاستگذاریها و پشتیبانی از دولت و تیم مذاکرهکننده بر ضرورت تداوم هماهنگی و حرکت با زبان و نگاه مشترک در تمامی ارکان حاکمیت تأکید کرد.
