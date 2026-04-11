به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تأکید بر جایگاه اثرگذار رسانه در شرایط جنگی، از حضور فعال اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان در جریان جنگ اخیر خبر داد و گفت: رسانه‌های مازندران با تولید گسترده محتوا و حفظ جریان فرهنگی، نقشی هم‌تراز با سایر بخش‌های اثرگذار ایفا کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، با اشاره به عملکرد جامعه رسانه‌ای استان در روزهای جنگ اخیر، اظهار کرد: فعالان رسانه‌ای از غرب تا شرق استان حضوری مؤثر داشتند و با وجود آنکه مازندران درگیر تحرکات مستقیم دشمن نبود، اما در حوزه پشتیبانی نقش قابل توجهی ایفا کرد.

وی با بیان اینکه استان مازندران در این مسیر شهدای متعددی را تقدیم کرده است، افزود: قدردانی از تلاش‌های اهالی فرهنگ، هنر و رسانه باید به یک رویکرد مستمر تبدیل شود، چرا که این قشر نیز در این مدت با آسیب‌های مختلفی مواجه بودند.

محمدی با تأکید بر اهمیت رسانه در میدان جنگ گفت: اثرگذاری رسانه‌ها در این ایام کمتر از ابزارهای نظامی نبود و تولید محتوای هدفمند و جریان‌ساز، نقش مهمی در تقویت روحیه عمومی جامعه ایفا کرد.

وی همچنین از تشکیل نخستین قرارگاه رسانه‌ای کشور در مازندران خبر داد و این اقدام را نشانه‌ای از انسجام و آمادگی بالای رسانه‌های استان دانست.

در ادامه، مهدی یزدانی شورمستی، معاون فرهنگی و رسانه‌ای این اداره کل، با اشاره به تداوم فعالیت‌های فرهنگی در طول جنگ اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها، نه‌تنها برنامه‌های فرهنگی متوقف نشد، بلکه روند تولید و انتشار محتوا با جدیت بیشتری دنبال شد.

وی افزود: در این مدت بیش از سه هزار محتوای فرهنگی توسط فعالان این حوزه تولید شد و مجموعه‌هایی مانند چاپخانه‌ها و کانون‌های تبلیغاتی نیز بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دادند.

یزدانی همچنین حضور میلیونی مسافران در استان را از دیگر چالش‌ها و در عین حال ظرفیت‌های مهم مازندران عنوان کرد و گفت: ارائه خدمات مناسب به این جمعیت، با همکاری دستگاه‌های مختلف به خوبی مدیریت شد.

در این نشست، جمعی از فعالان رسانه‌ای نیز به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند و بر تداوم حمایت از این حوزه تأکید شد. همچنین از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان به‌واسطه نقش‌آفرینی در پوشش رویدادهای اخیر تقدیر به عمل آمد.