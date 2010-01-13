ارتباط رسانه های محلی مازندران با مردم بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی با مدیران مسئول مطبوعات، سرپرستی های نشریات کثیر الانتشار و نمایندگان خبرگزاری های فعال در مازندران افزود: بیگانه با مشکلات مطبوعات مازندران نبوده و نیستم و برای این منظور با تشکیل شورای راهبردی مطبوعات قصد دارم بسیاری از مشکلات اهالی رسانه استان را رفع کنیم.

وی خاطر نشان کرد: مصوبات شورای راهبردی مازندران به اطلاع وزیر فرهنگ و ارشاد و استاندار مازندران خواهد رسید و برای تعالی مطبوعات مازندران برنامه ریزی می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه سند راهبردی فرهنگ و هنر استان مراحل تدوین خود را می گذراند تصریح کرد: سامانه حمایت از رسانه ها اکنون در مازندران وجود نداشته که باید ایجاد شود.

ابراهیمی با بیان اینکه هدایت افکار عمومی، روشنگری و توسعه استان رسالت اصلی رسانه های مازندران است یادآور شد: ارزیابی و نظارت بر کارکرد نشریات محلی استان از ماه آینده در اداره کل آغاز می شود.

وی با اعلام این مهم که رنسانس و انقلابی باید در حوزه محتوای نشریات محلی مازندران ایجاد شود گفت: رسانه های مازندران باید مسائل توسعه ای، چالش و تنگناهای پیش روی توسعه استان را به بوته نقد بگذارند.

این فعال مطبوعاتی با تاکید بر حفظ نقد منصفانه و دفاع واقع بینانه در فضای نشریات مازندران افزود: توالی اننشار نشریات استان باید صورت گیرد.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه سهم نیم درصدی دستگاه های اجرایی برای توسعه فرهنگ و هنر مازندران باید محقق شود افزود: مدیران مسئول در کنار فکر فرهنگی باید با تشکیل سازمان آگهی ها به تعالی اقتصادی و ماندگاری نشریه خود فکر کنند.

وی با بیان اینکه رسانه ها و مطبوعات مازندران باید چالش ها و تنگناهای مازندران را نقد کنند افزود: رسانه ایی که بخواهد به دنبال بهره برداری سیاسی و جریانی باشد با مسئول آن برخورد خواهد شد.

رئیس اداره ارشاد مازندران با اشاره به حفظ فضای آرامش و مودت در فضای سیاسی فرهنگی جامعه از طریق رسانه ها در برهه کنونی اظهار داشت: ارتباط رسانه های محلی مازندران با مردم باید از طریق محتوای اثرگذار و هدفمند در نشریات حفظ شود.

به گفته ابراهیمی، رسانه های مازندران باید نیاز مخاطب را در سه حوزه میل، نیاز و مصلحت مخاطب برآورده کرده و برای توسعه مازندران گام های اساسی تری بردارند.

وی همچنین از اختصاص تسهیلات ویژه بنگاه های زودبازده به نشریات فعال مازندران خبر داد.

رستم دهقان، رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران نیز با انتقاد از عدم حضور مدیران مسئول نشریات مازندران در بسیاری از جلسات تصمیم گیری برای توسعه استان افزود: متاسفانه بسیاری از نشریات مازندران محتوا نداشته که باید تقویت شود.

وی با بیان اینکه گرمابخش هر نشست توسعه ای برای نشریات مازندران مدیران مسئول آن نشریات هستند، گفت: متاسفانه بسیاری از مطبوعاتی های مازندران تنها عضو خانه مطبوعات بوده و حتی فعالان مطبوعاتی هیچ شناختی از آنان ندارند.