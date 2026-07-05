نقش نظارت مخفی در شناسایی نفوذ دشمن و صیانت از مردم در کلام امیر(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، در دکترین امنیتی و مدیریتی امیرالمؤمنین علی (ع)، حکمرانی بر توده‌ها بدون داشتن چشمان بیدار و نظام بازرسی دقیق، منجر به فساد داخلی و نفوذ خارجی خواهد شد. امام در عهدنامه مالک اشتر، نهادی را تحت عنوان «عیون» (چشم‌ها/بازرسان مخفی) معرفی می‌کنند که وظیفه آن رصد تحرکات کارگزاران و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در برابر دشمن است. این نظام اطلاعاتی، برخلاف سازمان‌های امنیتی در نظام‌های تمامیت‌خواه که برای سرکوب مردم ایجاد می‌شوند، در نهج‌البلاغه با هدف «حمایت از حقوق مردم» و «پیشگیری از خیانت به بیت‌المال» طراحی شده است. این گزارش به واکاوی نقش بازرسان مخفی در صیانت از امنیت امت و مقابله با نفوذ دشمن می‌پردازد.

ضرورت نظارت هوشمند برای پیشگیری از نفوذ دشمن

دشمن همواره از منافذی نفوذ می‌کند که کارگزاران حکومتی در آن نقاط دچار لغزش، تبعیض یا ستم شده باشند. امام علی (ع) در نامه ۵۳ به مالک اشتر دستور می‌دهند: «ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ، وَ ابْعَثِ الْعُیُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَیْهِمْ». فرستادن بازرسان مخفی از میان افراد صادق و وفادار، ابزاری است برای اینکه حاکم از واقعیت‌های لایه‌های زیرین جامعه و عملکرد مدیران خود آگاه شود. از منظر امام، نفوذ دشمن تنها به معنای ورود جاسوس نظامی نیست؛ بلکه نفوذ در لایه‌های مدیریتی و ایجاد نارضایتی میان مردم، خطرناک‌ترین نوع نفوذ است. نظام «عیون» وظیفه دارد اجازه ندهد کارگزاران با رفتارهای ناعادلانه، جاده‌صاف‌کن دشمن برای ایجاد فتنه و آشوب شوند.

ویژگی‌های بازرسان اطلاعاتی؛ صداقت و وفاداری به عنوان شرط لازم

نظام اطلاعاتی در سیره علوی بر پایه تخصصِ آمیخته با تقوا بنا شده است. امام تأکید دارند که این چشمان ناظر باید «اهل صدق و وفا» باشند. اگر سیستم نظارتی خود دچار فساد یا دروغ‌پردازی شود، حاکمیت در محاسبات خود دچار خطای استراتژیک می‌گردد. بازرسانی که صادق نباشند، ممکن است گزارش‌های خلاف واقع علیه خادمان بدهند یا خیانت‌های نفوذی‌های دشمن را بپوشانند. بنابراین، امنیت مردم در گرو سلامت دستگاه ناظر است. قرآن کریم نیز بر اهمیت تبیین و تحقیق در اخبار تأکید دارد و امام با تعیین بازرسان امین، در واقع سازوکاری عملی برای تحقق این دستور قرآنی در بدنه دولت ایجاد کرده‌اند تا از قضاوت‌های عجولانه و تصمیمات غلط که به نفع دشمن تمام می‌شود، جلوگیری شود.

نظارت مخفی به مثابه ابزار جلب رضایت عمومی

یکی از نتایج شگفت‌انگیز استقرار نظام «عیون»، ایجاد امنیت روانی برای مردم است. امام علی (ع) می‌فرمایند که این نظارت مخفی باعث می‌شود کارگزاران به امانتداری تشویق شوند و با مردم با رفق و مدارا رفتار کنند (فَإِنَّ تَعَاهُدَکَ فِی الِاسْتِرَارِ لِأُمُورِهِمْ حَدَوَةٌ لَهُمْ عَلَی اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِیَّةِ). وقتی مردم ببینند که حاکمیت بر عملکرد مدیران خود نظارت دارد و اجازه نمی‌دهد احدی به حقوق عامه تجاوز کند، اعتمادشان به نظام اسلامی مضاعف می‌شود. این اعتماد، بزرگترین سد در برابر دشمن خارجی است؛ چرا که دشمن برای موفقیت، نیاز به مردمی ناراضی و گسسته از حکومت دارد. نظارت بر کارگزاران، در واقع صیانت از «سرمایه اجتماعی» نظام در برابر تهدیدات است.

نظام اطلاعاتی علوی تنها به رصد محدود نمی‌شود، بلکه بازوی اجرایی برای برخورد با خیانت است. امام در عهدنامه مالک اشتر دستور می‌دهند که اگر یکی از کارگزاران دست به خیانت زد و گزارش بازرسان (عیون) بر آن اتفاق نظر داشت، حاکم نباید در مجازات او درنگ کند. ایشان می‌فرمایند: «فَاکْتَفِ بِذَلِکَ شَاهِداً... وَ بَسَطْتَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَةَ». این قاطعیت در برخورد با نفوذی‌ها و مفسدان داخلی، پیامی روشن به دشمن صادر می‌کند که حاکمیت اسلامی در صیانت از امنیت مردم و بیت‌المال با هیچ‌کس تعارف ندارد. برخورد با مدیر خائن، راه را بر طمع دشمنانی که قصد دارند از طریق ارشا و تطمیع به بدنه حکومت نفوذ کنند، می‌بندد.

پیشگیری از استبداد اطلاعاتی و رعایت حقوق فردی

با وجود تأکید بر نظارت، امام علی (ع) مرز دقیقی میان «نظارت بر عملکرد مدیریتی» و «تجسس در حریم خصوصی» قائل هستند. ایشان در بخش دیگری از عهدنامه، مالک را از جستجو در عیوب پنهانی مردم نهی کرده و می‌فرمایند: «وَ لَا تَبْحَثَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْکَ مِنْهَا». نظام «عیون» در نهج‌البلاغه مأمور به رصد اموری است که با حقوق مردم و امنیت ملی گره خورده است، نه سرک کشیدن در زندگی شخصی شهروندان. این تفکیک حکیمانه باعث می‌شود که نظام اطلاعاتی محبوب مردم باشد، نه مایه هراس آنان. صیانت از امنیت مردم یعنی ایجاد فضایی که در آن شهروند عادی احساس امنیت کند و خائن و نفوذی دشمن احساس ناامنی.

نظام اطلاعاتی و بازرسی در اندیشه امام علی (ع)، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای «حکمرانی پاسخگو» و «امنیت پایدار» است. این نظام با شناسایی زودهنگام کانون‌های فساد و نفوذ، مانع از آن می‌شود که دشمن بتواند از شکاف‌های داخلی برای ضربه زدن به امت استفاده کند. بازرسان مخفی در واقع نگهبانان پیوند میان حاکم و مردم هستند. از منظر نهج‌البلاغه، حکومتی که چشمان بیدار ندارد، کور است و به راحتی در دام‌های پهن شده توسط دشمن سقوط می‌کند. لذا، استقرار یک نظام نظارتی هوشمند، صادق و مقتدر، نه تنها یک اقدام اداری، بلکه یک جهاد مقدس برای حفظ رضایت عمومی و اقتدار ملی در برابر بیگانگان است.