مذاکره با دشمن صهیونیستی زیر بمباران، اشتباه بزرگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم الموسوی، نماینده فراکسیون حزب‌الله در پارلمان لبنان در اظهاراتی در گفت وگو با شبکه الجزیره با بیان این که "مانعی برای ورود به مذاکرات نیست، اما نباید مستقیم و زیر آتش باشد.

وی در عین حال تصریح کرد: مخالف شرکت لبنان برای مذاکرات مستقیم با دشمن هستیم و آن را اشتباه بزرگی می‌دانیم.

نماینده فراکسیون حزب‌الله در پارلمان لبنان گفت: لبنان نباید امتیازات رایگانی به دشمن بدهد، همچنان که « نمی‌خواهیم کسی از طرف لبنان [با اسرائیل] مذاکره کند.»

الموسوی اظهار کرد: توافقی در سطح ملی در لبنان وجود ندارد که به مقامات لبنان اجازه مذاکره مستقیم را بدهد.

الموسوی تصریح کرد: به دلیل خلأ موجود در وظیفه دولت برای دفاع از لبنان، ما این کار را انجام دادیم.

وی به انتقاد از دولت بیروت پرداخت و گفت: مقامات لبنانی در برابر دشمن، تنها خطِ امتیازدهی رایگان را در پیش گرفته‌اند و آنها از فرصتی که ایران در خصوص گنجانده شدن لبنان در توافق میان تهران و واشنگتن فراهم کرد، استفاده نکردند.

نماینده دیگر فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان: دولت بیروت به دنبال نابودی مقاومت است



همزمان با این اظهارات، حسین الحاج حسن عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در سخنانی به شبکه المیادین گفت که برآیند سیاسی به دست آمده در مذاکرات [میان لبنان و رژیم اسرائیل] باید عادلانه بوده و حاکمیت و عزت لبنان را حفظ کند.

وی با بیان اینکه حزب‌الله با دقت و جزئیات روند امور را دنبال می‌کند، تصریح کرد که ما پیش‌داوری نسبت به نتایج نخواهیم داشت، اما نقطه ضعف فعلی، عملکرد دولت لبنان است.

الحاج حسن در انتقادی تند از مسئولان لبنانی گفت که دولت هیچ فشاری برای احقاق حقوق مردم لبنان اعمال نکرده و به جای آن، پی‌درپی در حال امتیاز دادن است.

وی تأکید کرد که این رویکرد دولت نه از روی ضعف، بلکه بر اساس یک تصمیم اتخاذ شده است.این نماینده پارلمان لبنان خاطرنشان کرد که تمام دغدغه مقامات کنونی دولت، نابودی مقاومت است، این در حالی است که دشمن اسرائیلی از دولت لبنان می‌خواهد تمام عناصر قدرت کشور را تقدیم کند.