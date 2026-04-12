به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح یکشنبه در هشتمین جلسه هیأت اجرایی انتخابات شهرستان سمنان در فرمانداری با اشاره به روند برگزاری انتخابات اظهار داشت: بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذشده در سطح ملی، انتخابات در هر شرایطی و در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به دغدغه برخی داوطلبان و مردم در خصوص زمان برگزاری انتخابات افزود: طبق اعلام رسمی در جلسه وبیناری امروز با حضور مسئولان کشوری، انتخابات شوراها در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار می‌شود و تمامی تمهیدات لازم در این خصوص در حال انجام است.

فرماندار سمنان در ادامه به روند بررسی صلاحیت‌ها اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۶۱ نفر ثبت‌نام‌کننده، پس از بررسی در هیأت‌های اجرایی و نظارت، ۱۴۸ نفر به‌عنوان نامزد نهایی در شهرستان سمنان باقی مانده‌اند.

صمیمیان با اشاره به سازوکار تبلیغات انتخاباتی بیان کرد: بر اساس دستورالعمل‌ های ابلاغی، در شهرستان سمنان امکان راه‌اندازی ۹ ستاد انتخاباتی شامل ستادهای مرکزی آقایان و بانوان، ستادهای فرعی آقایان و بانوان در سه منطقه و یک ستاد مجازی برای هر نامزد پیش‌بینی شده است.

وی افزود: تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود باید به‌صورت عادلانه در اختیار نامزدها قرار گیرد و دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب قانون، شرایط برابر برای فعالیت انتخاباتی فراهم کنند.

فرماندار سمنان همچنین به موضوع هزینه‌های تبلیغاتی اشاره کرد و گفت: نحوه تعیین و دریافت هزینه‌های مربوط به تبلیغات انتخاباتی، زمان‌بندی و نحوه استفاده از امکانات تبلیغاتی در دست بررسی است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص توسط کمیته تبلیغات ذیل هیأت اجرایی با محوریت کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات شهرستان انجام خواهد شد.