۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۳

رقابت ۱۴۸ نامزد شوراها در سمنان؛ انتخابات ۱۱ اردیبهشت برگزار می‌شود

سمنان- فرماندار سمنان از قطعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: از مجموع ۱۶۱ نفر ثبت‌نام‌کننده، ۱۴۸ نامزد نهایی برای رقابت با یکدیگر تأیید صلاحیت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح یکشنبه در هشتمین جلسه هیأت اجرایی انتخابات شهرستان سمنان در فرمانداری با اشاره به روند برگزاری انتخابات اظهار داشت: بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذشده در سطح ملی، انتخابات در هر شرایطی و در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به دغدغه برخی داوطلبان و مردم در خصوص زمان برگزاری انتخابات افزود: طبق اعلام رسمی در جلسه وبیناری امروز با حضور مسئولان کشوری، انتخابات شوراها در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار می‌شود و تمامی تمهیدات لازم در این خصوص در حال انجام است.

فرماندار سمنان در ادامه به روند بررسی صلاحیت‌ها اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۶۱ نفر ثبت‌نام‌کننده، پس از بررسی در هیأت‌های اجرایی و نظارت، ۱۴۸ نفر به‌عنوان نامزد نهایی در شهرستان سمنان باقی مانده‌اند.

صمیمیان با اشاره به سازوکار تبلیغات انتخاباتی بیان کرد: بر اساس دستورالعمل‌ های ابلاغی، در شهرستان سمنان امکان راه‌اندازی ۹ ستاد انتخاباتی شامل ستادهای مرکزی آقایان و بانوان، ستادهای فرعی آقایان و بانوان در سه منطقه و یک ستاد مجازی برای هر نامزد پیش‌بینی شده است.

وی افزود: تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود باید به‌صورت عادلانه در اختیار نامزدها قرار گیرد و دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب قانون، شرایط برابر برای فعالیت انتخاباتی فراهم کنند.

فرماندار سمنان همچنین به موضوع هزینه‌های تبلیغاتی اشاره کرد و گفت: نحوه تعیین و دریافت هزینه‌های مربوط به تبلیغات انتخاباتی، زمان‌بندی و نحوه استفاده از امکانات تبلیغاتی در دست بررسی است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص توسط کمیته تبلیغات ذیل هیأت اجرایی با محوریت کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات شهرستان انجام خواهد شد.

