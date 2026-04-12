مهدی قشقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط آمادگی تیم و برپایی اردوهای نهایی در شرایط سخت جنگ گفت: به هر حال شرایط سخت و جنگی در کشورمان حاکم بود و برگزاری سه اردوی پیاپی در این شرایط کار دشواری بود. اما موفق شدیم با همت فدراسیون هندبال و زحمات هیئت هندبال اصفهان هر سه اردو را به صورت متمرکز در اصفهان برگزار کنیم.

سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی ایران افزود: اردوهای کوتاه و فشرده ای داشتیم و تلاش شد بتوانیم از نظر سطح آمادگی فیزیکی و برگشتن به شرایط هندبال ساحلی تیم را ارتقا دهیم.

وی در مورد اردوهای نهایی تیم هم گفت: اردوی آخر هم با توجه به شرایط جنگی کشور برگزار شد و حضور همگی بازیکنان بسیار کار بزرگ و ارزشمندی بود، چون ما با توجه به فشرده بودن زمان تا اعزام تیم و شرایط موجود نتوانستیم اردوی انتخابی داشته باشیم و با همان نفراتی که شروع کرده بودیم اعزام شدیم و این کمی کار را پیچیده می کرد.

سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان در خصوص تدارکات تیم هم بیان کرد: تدارکاتی نمی شود در این شرایط برای تیم انتظار داشت ولی فدراسیون تمام تلاشش را انجام داد که از همه نظر شرایط مناسب باشد. با هماهنگی کمیته ملی المپیک هم تیم های حاضر در این مسابقات ده روز زودتر به چین اعزام شدند که با شرایط آب وهوا و اختلاف زمانی هماهنگ بشویم و تمرینات و بازیهای تدارکاتی را در آنجا پیش بینی کنیم.

وی ادامه داد: چون بازیهای چین به صورت گیم برگزار می شود و اهمیت بالایی دارد تقریبا همه رقبا با ترکیب اصلی خودشان وارد مسابقات می شوند.

قشقایی در خصوص رقبا هم تصریح کرد: ۱۵ تیم در رقابت های هندبال ساحلی مردان حضور دارند که در دو گروه مسابقه می دهند. تمامی تیم ها در مسابقات ساحلی آسیا خوب هستند و رقبای اصلی ما کشورهای قطر، عمان، پاکستان، اردن ، چین و بحرین هستند.

وی پیرامون پیش بینی نتیجه برای شاگردانش هم افزود: پیش بینی نتایج سخت خواهد بود چرا که همه تیم ها با ترکیب اصلی و همه توان خود به مسابقات می آیند. اما ما همه تلاش مان را خواهیم کرد که با خوشرنگ ترین مدال به کشور بازگردیم تا باعث خوشحالی مردم شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای ساحلی آسیا از ۲ تا ۱۰ اردیبشهت به میزبانی شهر سانیا در چین برگزار خواهد شد و کاروان ورزش ایران با حضور ۵۷ ورزشکار در ۱۰ رشته با نام « شهدای ناو دنا» در این دوره از بازیها حضور خواهد داشت.