ایران جزو چهار ابرقدرت دنیا؛ تنگه هرمز قابل مذاکره نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی شنبه شب در جمع مردم آمل با اشاره به نتایج یک پژوهش در آمریکا اظهار داشت: پژوهشگران آمریکایی به ترامپ هشدار دادند که اگر مواظبت نکنید، ایران با یک جرقه به یکی از ابرقدرت‌های بزرگ بین‌المللی تبدیل می‌شود.

وی افزود: ایران قدرتمند است، شرافتمند است و عزتمند است. این عزت و قدرت و شرف را مردم ایران از اسلام و از تمدنشان و از ارتباطشان با آشوریان و تاسوها گرفتند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جمع‌بندی دنیا این است که امروز جمهوری اسلامی ایران جزو چهار ابرقدرت دنیاست. نه چین و نه روسیه علی‌رغم همه قدرتی که داشتند، جرات نمی‌کردند به آمریکا دست‌درازی کنند.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه آمریکا یک هیمنه پوشالی بود، خاطرنشان کرد: امروز فهمیدیم که آمریکا آن تعریفی که از خودش می‌کرد، نیست و این کشتی‌های عظیم آمریکایی در برابر حیثیت و شجاعت ملت ایران شکست خوردند.

وی تاکید کرد: این آخرین کشتی‌گیر دنیا بود که با ما کشتی گرفت. ما حرف اول و آخرمان را با بزرگترین قدرت دنیا زدیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اهمیت استراتژیک تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز باید هم در اختیار ما باشد و هم ریالی باید عوارض بگیریم. یعنی همه کشورهای دنیا باید پول‌هایشان را تبدیل به ریال کنند و بیاورند تا ایران ریالش را به دنیا تثبیت کند.

وی افزود: ۲۰ درصد نفت دنیا و ۳۵ درصد گاز دنیا از تنگه هرمز عبور می‌کند و ۷۰ درصد نیاز مردم اروپا و کشورهای گوناگون از این تنگه عبور می‌کند.

حاجی‌بابایی با اشاره به وحدت مجلس شورای اسلامی در موضوع تنگه هرمز اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی همه نمایندگان یکپارچه آمدند. روزی که من یک پیامک به همه نمایندگان عزیز فرستادم که ما طرح دوفوریتی تنگه هرمز را داریم، در کمتر از یک روز بیش از دویست و پنجاه نماینده مجلس قدرتمندانه آمدند و یک نفر مخالف نداشت.

وی تاکید کرد: رهبری فرمودند که با فرمول جدید تنگه هرمز را نگه می‌داریم. حرف اول و آخر ملت این است که تحت هیچ شرایطی تنگه هرمز قابل مذاکره نیست.

نائب رئیس مجلس در خصوص دستاوردهای اقتصادی کشور بیان داشت: تحریم بودیم اجازه نمی‌دادند نفت‌مان را بفروشیم. وقتی هم می‌رفتیم نفت‌مان را دور می‌زدیم می‌فروختیم باید یک هفت تا هشت دلار هر بشکه‌ای کمتر می‌دادیم تا بخرند. اما امروز فقط یک کشور در دنیا وجود دارد که نفتش تحریم نیست و آن ایران است.

وی افزود: امروز ما هر وقت دلمان خواست یک کشتی را عبور بدهیم می‌دهیم. هر کس مودب بود نسبت به ملت ایران ادب داشت، حق ملت ایران را به رسمیت شناخت، کشتی‌اش می‌تواند عبور کند. هر کس متخاصم بود اجازه ندارد کشتی‌اش عبور کند.

حاجی‌بابایی با اشاره به افزایش صادرات نفت گفت: هفده سال است که آمریکا خون ملت ایران را به شیشه کرده بود. ما در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت یک میلیون و ششصد هزار بشکه نفت می‌توانستیم صادر کنیم. الان بالای دو میلیون صادر می‌کنیم. قبلاً هر بشکه پنجاه دلار بود، الان هر بشکه بالای صد دلار است.

وی در پایان با تاکید بر مواضع اصولی ملت ایران گفت: آمریکا فکر کرده که ما دوباره می‌گذاریم تنگه هرمز در اختیار او قرار بگیرد. این خوابی است که آمریکا دیده است. ملت ایران از خواسته‌هایش یک وجب کوتاه نمی‌آید.