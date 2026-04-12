به گزارش خبرنگار مهر، ترامپ بعد از همه گنده‌گویی‌هایش گفت ایران قرار بود تنگه را باز کند. در بخش دیگری هم دوباره تلاش کرد که پای دیگر کشورها را هم به ماجرای بازگشایی تنگه هرمز بکشاند؛ که هنوز یادمان نرفته همین چند وقت قبل کسی حاضر به همراهی ترامپ نشد و آخرش قهر کرد.

نکته دیگر اینکه در حین مذاکرات، نارسانه‌های دروغگوی آمریکایی تلاش کردند خبرسازی کنند که کشتی‌هایشان بدون اجازه از تنگه هرمز عبور کرده‌اند. حالا کاری نداریم که این ادعای دروغ توسط مسئولین ایرانی افشا و تکذیب شد اما نکته جالب اینجاست که اگر تنگه اینقدر باز شده بود که آمریکایی‌ها بی اجازه از آن رد شدند، پس چطور الان ترامپ از گرفتن عوارض اینقدر عصبانی شده که می‌خواهد کشتی‌هایی که برای عبور از تنگه عوارض می‌دهند را توقیف کند.

بعد هم به قول جفری لوئیس، تحلیلگر آمریکایی بازخوانی این سناریوی خیالی زمانی جذاب‌تر می‌شود که در خیالات ترامپ، نفتکش با پرچم چین عوارض عبور از تنگه هرمز پرداخت کند و آن تانکر توسط یک ناو جنگی چینی اسکورت شود آمریکایی‌ها جرأت مداخله دارند؟

بعد از آن هم رئیس‌جمهور متوهم آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفته نیروهای نظامی، دریایی، هوایی ایران را بطور کامل نابود کردم و دقیقا جمله بعدی می‌گوید آنها تنگه هرمز را باز نمی‌کنند؛ حالا اینکه معلوم نیست اگر به ادعای آقای متوهم همه نیروهای همه مقاطع نظامی ایران را از بین برده، تنگه را چه کسی نگه داشته که اینقدر قوی است که ترامپ نتوانست بازش کند.

مورد دیگر عصبانیت ترامپ متوهم هم از چین است. می‌گوید اگر چین به ایران کمک کرده باشد، پاسخ سختی در انتظار اوست. کاش بگذارد قله‌های فتح کرده!!! (به ادعای خودش) تمام شود و بعداً سراغ دیگری برود. درباره ایران هم می‌گفت فکر می‌کردم سه روزه جنگ را تمام می کنم و آخرش به التماس برای باز کردن تنگه هرمز افتاد و مثل چاله میدانی ها فحاشی می کرد و زیر میزی درخواست مذاکره می کرد.