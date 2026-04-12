چهارمین طلای ایران را زارع ضرب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات کشتی آسیا قهرمانی آسیا به میزبانی بیشکک قرقیزستان، در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع به مصاف شامیل شریپوف دارنده مدال برنز جهان از بحرین رفت که با نتیجه ۴ بر صفر پیروز میدان شد و به مدال طلا رسید.

زارع پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر یدیگه کاسیمبک از قزاقستان را از پیش رو برداشت. وی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۵ بر صفر مقابل بوهردون از چین پیروز شد.

پیش از این میلاد والی زاده در ۵۵ کیلوگرم، کامران قاسمپور در ۸۶ کیلوگرم، محمدمبین عظیمی در ۹۲ کیلوگرم به مدال طلا رسیده بودند.