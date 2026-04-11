صعود ۳ ملی پوش کشتی آزاد به فینال/ شانس کسب ۵ مدال طلا برای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا به میزبانی بیشکک قرقیزستان بعدازظهر امروز شنبه مبین عظیمی، کامران قاسم‌پور و امیرحسین زارع به فینال راه پیدا کردند.

نتایج نمایندگان کشتی آزاد به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۵ توشیهیرو هاسه گاوا از ژاپن را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این با نتیجه ۱۱ بر ۹ مغلوب امان دارنده مدال برنز المپیک از هند شد و به دیدار رده بندی رفت. جوان در این دیدار به مصاف چانگسو کیم از کره جنوبی می‌رود.

در وزن ۷۴ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی در دور اول با نتیجه ۲ بر صفر ضربه فنی کاروناپلی از سریلانکا را مغلوب کرد. وی در دور با نتیجه ۷ بر ۶ مغلوب یوشینوسوکه آئویاگی دارنده مدال طلا و نقره جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این حریف در دیدار فینال، به گروه بازنده ها راه یافت. وی در این گروه با سومیابازار زاندانبود از مغولستان کشتی می گیرد و در صورت پیروزی در این حریف به دیدار رده بندی راه خواهد یافت تا مقابل اروزبک توکتومامبتوف از قرقیزستان قرار گیرد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسمپور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ یودای تاکاهاشی از ژاپن را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر صفر آلپ ارسلان بگینجوف از ترکمنستان را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. قاسم پور در این دیدار با موکول داهیا از هند کشتی می گیرد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدمبین عظیمی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر تاکاهاشی ایشیگورو از ژاپن را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر صفر عظمت دولتبیکوف دارنده مدال برنز جهان از قزاقستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر یدیگه کاسیمبک از قزاقستان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با بوهردون از چین مبارزه می کند.