به گزارش خبرگزاری مهر، در آیینی پرشور، عشایر شهرستان اصلاندوز با مدیران امور عشایر و فعالان تعاونیها، حمایت خود را از تداوم مسیر انقلاب و رهبری معظم انقلاب اسلامی اعلام کردند.
علی پناهی، رئیس اداره امور عشایر شهرستانهای پارسآباد و اصلاندوز، هدف این حضور را اعلام حمایت از رهبری انقلاب و تجدید عهد با ارزشهای اصیل انقلاب اسلامی دانست.
وی با تقدیر از نقش وحدتآفرین عشایر منطقه، تأکید کرد: جامعه عشایری همواره در بزنگاههای تاریخی پشتیبان نظام و پاسدار آرمانهای انقلاب بوده است.
در این دیدار، عشایر حاضر ضمن ابراز وفاداری به نظام اسلامی، بر تداوم حضور مؤثر در مسیر خدمت، تولید و تقویت همبستگی ملی تأکید کردند.
