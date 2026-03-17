۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

تجدید میثاق عشایر اصلاندوز با آرمان‌های انقلاب اسلامی

اصلاندوز- جمعی از عشایر غیور، مدیران شرکت‌های تعاونی عشایری و مسئولان امور عشایر با حضور در دفتر امام جمعه اصلاندوز، با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیینی پرشور، عشایر شهرستان اصلاندوز با مدیران امور عشایر و فعالان تعاونی‌ها، حمایت خود را از تداوم مسیر انقلاب و رهبری معظم انقلاب اسلامی اعلام کردند.

علی پناهی، رئیس اداره امور عشایر شهرستان‌های پارس‌آباد و اصلاندوز، هدف این حضور را اعلام حمایت از رهبری انقلاب و تجدید عهد با ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی دانست.

وی با تقدیر از نقش وحدت‌آفرین عشایر منطقه، تأکید کرد: جامعه عشایری همواره در بزنگاه‌های تاریخی پشتیبان نظام و پاسدار آرمان‌های انقلاب بوده است.

در این دیدار، عشایر حاضر ضمن ابراز وفاداری به نظام اسلامی، بر تداوم حضور مؤثر در مسیر خدمت، تولید و تقویت همبستگی ملی تأکید کردند.

