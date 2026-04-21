نهمین جشنواره تئاتر منطقه ای شمالغرب در مشگین شهر برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر،مهدی بخشی عصر سه شنبه در جلسه هماهنگی و تصمیم گیری جشنواره تئأتر منطقه ای شمالغرب اظهار کرد: بعد از برنامه ریزی و تشکیل دبیرخانه و با استفاده از مشارکت و همفکری خبرگان و فعالان بخش هنری و استفاده از ظرفیت ادارات و دستگاههای فرهنگی این جشنواره باید در بالاترین سطح و با لحاظ همه بحث های فنی و کارشناسی برگزار می شود.
وی افزود: نهمین جشنواره تئاتر منطقه ای ساوالان شمالغرب در مشگین شهر که با هدف شناسایی و معرفی توانمندیهای گروههای نمایشی استان در مشگینشهر برگزار می شود.
فرماندار مشگین شهر با بیان اینکه این جشنواره گامی بزرگ در جهت تقویت هویت فرهنگی و هنری منطقه شمالغرب است، گفت:حضور هنرمندان جوان و باتجربه، فضایی پویا و خلاقانه را برای مخاطبان فراهم می کند و حمایتهای همهجانبه از برگزارکنندگان و هنرمندان، نشاندهنده اهمیت ویژه این رویداد در تقویم فرهنگی شهر است.
