مرگ راننده ۴۲ ساله بر اثر برخورد با کامیون در آزادراه قزوین-زنجان

سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در تشریح این حادثه اظهار داشت: صبح یکشنبه، یک دستگاه خودرو سمند که از تهران به سمت شمال غرب کشور در حرکت بود، در باند شمالی آزادراه قزوین-زنجان، کیلومتر ۷۷ حوالی ضیاءآباد، به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی و عدم توجه کافی به جلو، از پشت سر با یک دستگاه کامیون برخورد کرده و زیر آن قرار می‌گیرد.

وی افزود: شدت برخورد به حدی بود که خودرو دچار خسارت سنگین شد و متأسفانه راننده ۴۲ ساله خودرو در همان لحظه جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به اینکه علت تامه این حادثه، نقض ماده ۸۸۰ و عدم توجه کافی به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی تشخیص داده شده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه خودرو سرنشین دیگری نداشت، در غیر این صورت فاجعه‌ای بزرگ‌تر رقم می‌خورد.

تقی‌خانی در پایان به رانندگان توصیه کرد: اکیداً از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی پرهیز کنند و هر زمان احساس خستگی کردند، خودرو را در محل امن متوقف و حتی برای چند دقیقه استراحت نمایند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.