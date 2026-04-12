  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

واژگونی نیسان‌وانت در کلاله با ۲۰ مصدوم

کلاله- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: حادثه واژگونی یک نیسان‌وانت در محور صالح‌آباد-کلاله ۲۰ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی‌گفت: صبح یکشنبه وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه نیسان‌وانت در مسیر کلاله روستای صالح‌آباد پس از روستای اَجُن‌سنگرلی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر (EOC) توسط اورژانس اطلاع داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه سه‌راهی گالیکش شامل سه نجاتگر و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: در این واژگونی ۲۰ نفر آسیب دیدند که پس از ارزیابی و انجام اقدامات اولیه، ۳ نفر توسط هلال‌احمر و ۱۷ نفر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

سلیمی اظهار کرد: نجاتگران هلال‌احمر، خانم های ۵۳، ۲۸ و ۴۷ ساله را به مرکز درمانی منتقل کردند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها