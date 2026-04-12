به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمیگفت: صبح یکشنبه وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه نیسانوانت در مسیر کلاله روستای صالحآباد پس از روستای اَجُنسنگرلی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر (EOC) توسط اورژانس اطلاع داده شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه سهراهی گالیکش شامل سه نجاتگر و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.
وی ادامه داد: در این واژگونی ۲۰ نفر آسیب دیدند که پس از ارزیابی و انجام اقدامات اولیه، ۳ نفر توسط هلالاحمر و ۱۷ نفر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
سلیمی اظهار کرد: نجاتگران هلالاحمر، خانم های ۵۳، ۲۸ و ۴۷ ساله را به مرکز درمانی منتقل کردند.
