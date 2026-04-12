به گزارش خبرنگار مهر، عباس عاشوری معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست گیلان پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از تصادفات جاده‌ای حیات‌وحش در مسیرهای شهری، روستایی و بین‌شهری منتشر شده است؛ مسیرهایی که به دلیل کمبود روشنایی کافی، نقص علائم هشداردهنده، سرعت بالای خودروها و نبود زیرساخت‌های ایمن، به یکی از کانون‌های اصلی مرگ برای جانوران تبدیل شده‌اند.

وی افزود: بسیاری از گونه‌هایی که قربانی این حوادث می‌شوند، در زیستگاه‌های پیرامون شهرها و روستاها زندگی می‌کنند و برای یافتن غذا، جابه‌جایی در قلمرو طبیعی یا دسترسی به منابع آب، ناگزیر از عبور از جاده‌ها هستند. هم‌زمانی این رفت‌وآمدها با تردد خودروها، به‌ویژه در ساعات شب و بامداد، برخوردهای ناگوار و مرگبار را رقم می‌زند. در برخی موارد حتی مشاهده شده است که جانوران باردار یا مادرانی که در آستانه زادآوری قرار دارند، قربانی این تصادفات شده‌اند؛ رخدادی که پیامدهای آن تنها به مرگ یک فرد محدود نمی‌شود و می‌تواند بر جمعیت گونه‌ها نیز تأثیر بگذارد.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست گیلان ادامه داد: اگرچه تلفات جاده‌ای حیات‌وحش پدیده‌ای تازه نیست و سال‌هاست به‌عنوان یکی از تهدیدهای جدی برای تنوع زیستی مطرح می‌شود، اما روند افزایشی اخیر، به‌ویژه در مسیرهایی که از حداقل استانداردهای ایمنی برخوردار نیستند، زنگ خطری جدی برای نسل برخی گونه‌های حیات‌وحش کشور به شمار می‌آید.

وی گفت: در روزها و هفته‌های گذشته، به دلیل افزایش حجم سفرها و تردد خودروها، بسیاری از رانندگان برای دوری از ازدحام جاده‌های اصلی از مسیرهای میان‌بر، روستایی و حتی خیابان‌های کم‌عرض شهری استفاده می‌کنند؛ مسیرهایی که اغلب روشنایی کافی ندارند و فاقد تابلوهای هشداردهنده عبور حیات‌وحش هستند. استفاده بی‌رویه از نوربالا، سرعت‌های بالاتر از حد مجاز، ناآشنایی با مسیر و محدود بودن میدان دید در این جاده‌ها، احتمال برخورد با جانورانی را که ناگهان از میان پوشش گیاهی حاشیه راه وارد مسیر می‌شوند، به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

عاشوری افزود: بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده، طی این مدت تلفات گونه‌هایی مانند گربه جنگلی، شغال، راسو، رودک و دیگر پستانداران کوچک و متوسط‌جثه در جاده‌های فرعی و حاشیه‌ای استان گیلان مشاهده شده است؛ آماری که نگرانی کارشناسان محیط‌زیست را برانگیخته و ضرورت اقدام‌های فوری و پیشگیرانه را یادآور می‌شود.

وی گفت: آنچه اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، رعایت اصول ایمنی و رفتار مسئولانه از سوی رانندگان در تمامی مسیرها، به‌ویژه جاده‌های شهری و روستایی، است. کاهش سرعت، پرهیز از استفاده ممتد از نوربالا، توجه به علائم هشداردهنده، افزایش دقت در ساعات شب و خودداری از رهاسازی زباله در حاشیه جاده‌ها ــ که خود می‌تواند باعث جذب جانوران شود ــ از جمله اقداماتی است که نقش مهمی در کاهش تلفات جاده‌ای حیات‌وحش دارد.

عاشوری ادامه داد: امید است با افزایش آگاهی عمومی، همکاری دستگاه‌های مسئول برای بهبود ایمنی جاده‌ها و مشارکت شهروندان در رعایت اصول رانندگی مسئولانه، بتوان از شدت این حوادث تلخ کاست و از حیات ارزشمند گونه‌های جانوری ــ که بخشی از میراث طبیعی کشور به شمار می‌آیند ــ بهتر حفاظت کرد؛ به‌ویژه در فصل زادآوری که هر تلفات می‌تواند پیامدهای جدی‌تری برای جمعیت گونه‌ها به همراه داشته باشد.