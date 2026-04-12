شب پرحادثه در محورهای استان سمنان؛ واژگونی خودرو با یک کشته و سه مجروح

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به دو حادثه رانندگی از نوع واژگونی شب گذشته در محورهای استان خبر داد و بیان کرد: این حوادث سه مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشته است.

وی به حادثه واژگونی ساینا همزمان با پنج صبح یکشنبه در کیلومتر ۵۰ محور شاهرود- میامی خبر داد و اظهار داشت: این حادثه منجر به فوت در دم یک نفر شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به انجام عملیات رها سازی متوفی و تحویل آن به عوامل انتظامی حاضر در صحنه، ادامه داد: مصدوم حادثه نیز به مراکز درمانی انتقال یافت.

باغبان با اشاره به اینکه حوالی ۴:۴۲ صبح یکشنبه نیز واژگونی تریلی کیلومتر ۴۹ محور فیروزکوه به سمنان گزارش شد، بیان داشت: به دو مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

وی به انجام یک مورد امداد رسانی فوریت های پزشکی در ارتفاعات سولک جلیل آباد توابع شهرستان آرادان خبر داد و افزود: مصدوم حادثه خدمات لازم پزشکی را از هلال احمر دریافت کرده و از رفتن به مرکز درمانی امتناع کرده است.