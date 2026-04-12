لزوم حفظ ارتباط مستمر با دانشجویان در شرایط جنگی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عباس سروش در نشست شورای دانشگاه با تبریک اعیاد و مناسبتهای اخیر از جمله ماه مبارک رمضان، عید نوروز و عید فطر، ضمن تسلیت شهادت رهبر عزیزمان، جمعی از فرماندهان، نخبگان، اساتید، دانشجویان و مردم بیگناه در حملات اخیر، اظهار کرد: هر یک از این شهادتها برگ زرینی در افتخار کشور، مردم و نظام ماست و این حوادث، در کنار تلخیها، درسهای مهمی برای جامعه بهویژه نسل جوان به همراه داشته است.
درسهای جنگ برای جامعه دانشگاهی
وی با اشاره به گذشت حدود ۴۰ روز از آغاز درگیریها افزود: این دوره، فراتر از آموزشهای کلاسیک، درسهایی همچون دشمنشناسی، تشخیص دوست از دشمن و شناخت داشتهها را برای جامعه به همراه داشته است؛ بهویژه برای جوانانی که تجربهای از دوران دفاع مقدس نداشتهاند.
سروش با تاکید بر تفاوت تجربه نسلها گفت: بسیاری از افراد مسنتر تجربه جنگ هشتساله را داشتهاند، اما دانشجویان امروز که عمدتاً در بازه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال هستند، چنین تجربهای ندارند و طبیعی است که تابآوری کمتری داشته باشند؛ بنابراین لازم است با انتقال تجربیات و حمایتهای روحی، به تقویت آنان کمک کنیم.
ضرورت تقویت ارتباط با دانشجویان و اساتید
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اهمیت ارتباطات در شرایط فعلی تصریح کرد: باید ارتباط میان اساتید، دانشکدهها و بهویژه با دانشجویان به هر شکل ممکن، حتی از طریق تماسهای فردی و فضای مجازی، حفظ و تقویت شود.
وی ادامه داد: لازم است اساتید پیشقدم شوند، با دانشجویان تماس بگیرند، از وضعیت آنها مطلع شوند و به آنها قوت قلب بدهند، چرا که این ارتباطات نقش مهمی در افزایش تابآوری و کاهش فشارهای روانی دارد.
تداوم فعالیتهای آموزشی و نقش آن در کاهش تنشها
سروش با اشاره به اهمیت ادامه روند عادی آموزش گفت: تجربه کلاسها نشان میدهد که دانشجویان مشتاق بازگشت به فعالیتهای روزمره هستند و این موضوع به مدیریت تنشها و تمرکز ذهنی آنها کمک میکند.
وی افزود: اگرچه بسیاری از ما نقش مستقیمی در تحولات نظامی نداریم، اما انجام درست وظایف روزمره میتواند سهم مهمی در عبور از شرایط فعلی داشته باشد.
رایزنیهای بینالمللی و اقدامات دانشگاهها
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به جلسات متعدد با وزیر علوم، معاونان و روسای دانشگاههای برتر گفت: در این جلسات، موضوعات مختلفی بررسی و اقداماتی از جمله ارسال نامه به حدود ۱۵۰ دانشگاه در اروپا و آمریکا، دبیرکل سازمان ملل و یونسکو در اعتراض به حملات به مراکز علمی انجام شد.
وی افزود: این اقدامات اگرچه ممکن است مستقیماً در توقف جنگ موثر نباشد، اما نشاندهنده انجام وظیفه و اطلاعرسانی به جامعه جهانی درباره اقدامات دشمنان است.
وضعیت بودجه و تخصیصهای مالی دانشگاه
سروش در ادامه به وضعیت مالی دانشگاهها اشاره کرد و گفت: میزان تخصیص بودجه در دانشگاهها عموماً بین ۸۵ تا ۹۲.۵ درصد بوده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در همین حدود قرار دارد.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده و ارتباط با سازمان برنامه و بودجه و خزانه، تلاش شد حداکثر تخصیصها دریافت شود و حتی درآمدهای اختصاصی دانشگاه بیش از پیشبینیها محقق شد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین از انتقال پایان سال مالی به اردیبهشت خبر داد و گفت: این موضوع فرصت بیشتری برای جذب منابع باقیمانده فراهم میکند.
افزایش حقوق هیئت علمی و چالشهای کارکنان
وی با اشاره به موافقت با افزایش حقوق اعضای هیئت علمی گفت: این موضوع در جلسه هیئت امنا مطرح شد، اما همزمانی آن با افزایش حقوق کارکنان نیز مورد تاکید قرار گرفت که به دلیل پایان جلسه، به نتیجه نرسید و در ادامه با واکنشهایی از سوی کارکنان همراه شد.
وی افزود: تلاش شده با تمهیداتی، حمایتهای مالی از کارکنان نیز افزایش یابد و حتیالامکان بهصورت ماهانه کمکهایی به آنها ارائه شود.
خسارات واردشده به دانشگاهها در حملات اخیر
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به خسارات واردشده به مراکز علمی گفت: طبق اعلام وزیر علوم، تا پیش از ۱۳ فروردین، خساراتی بالغ بربیش از ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده و با حملات اخیر به مراکزی همچون دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف، این رقم افزایش یافته است.وی تاکید کرد: همه دانشگاهها متعلق به یک مجموعه هستند و آسیب به هر دانشگاه، آسیب به کل نظام علمی کشور است.
لزوم حمایت از آسیبدیدگان
سروش با تاکید بر توجه به سرمایه انسانی اظهار کرد: باید وضعیت اساتید، کارکنان و دانشجویانی که در این حوادث دچار آسیب شدهاند، بهدقت بررسی و در زمینه اسکان، حمایت مالی و سایر نیازها مورد رسیدگی قرار گیرند.
تداوم فعالیتهای دانشگاهی در بستر مجازی
وی با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: در این وضعیت، عدم حضور فیزیکی میتواند آسیبزا باشد، اما میتوان با برگزاری جلسات مجازی، این خلأ را جبران کرد.
سروش پیشنهاد داد: دانشکدهها در اسرع وقت جلسات مجازی برگزار کنند، حتی اگر این جلسات صرفاً برای احوالپرسی و حفظ ارتباط باشد و دستورکار سنگینی نداشته باشد.
نقش فضای مجازی و فعالیتهای فرهنگی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر نقش فضای مجازی گفت: بخش فرهنگی دانشگاه باید در این شرایط فعالتر شده و با تولید و انتشار محتوای مناسب، فضای مثبتی برای دانشجویان ایجاد کند.
وی افزود: میتوان بخش زیادی از فعالیتهای حضوری را در فضای مجازی بازآفرینی کرد تا ارتباطات تضعیف نشود.
توصیه به اساتید برای ارتباط با دانشجویان تحصیلات تکمیلی
سروش همچنین به اساتید توصیه کرد: با دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود بهصورت هفتگی جلسات مجازی برگزار کنند تا علاوه بر پیشبرد امور آموزشی، زمینه انتقال تجربه و تقویت روحیه نیز فراهم شود.
تاکید بر همدلی و پرهیز از اختلافات داخلی
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به عبور موفق از شرایط فعلی گفت: امیدوارم پس از پایان جنگ، شاهد بروز اختلافات جدید در داخل نباشیم و با درس گرفتن از گذشته، از دامن زدن به شکافها و اختلافات پرهیز کنیم.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: همه ما دغدغه کشور و مردم را داریم و نقدها نیز در چارچوبی سازنده میتواند به رشد و شکوفایی منجر شود.
نظر شما