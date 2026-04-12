طاهری: جامعیت علمی و اخلاقی شاخصه برجسته رهبر شهید بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحسن طاهری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شخصیت رهبر شهید از ابعاد گوناگون علمی، اخلاقی و مدیریتی برخوردار بود و در هر یک از این حوزه‌ها می‌توان ایشان را کم‌نظیر یا حتی بی‌نظیر دانست.

وی با اشاره به جایگاه علمی این شخصیت افزود: رهبر شهید در علوم حوزوی از جمله فقه، اصول، حدیث و تاریخ اسلام سرآمد بود و علاوه بر آن، به بسیاری از علوم روز نیز اشراف داشت؛ به‌گونه‌ای که در مواجهه با مسائل مختلف، اولویت‌ها را دقیق و پیش‌دستانه تشخیص می‌داد.

طاهری با بیان اینکه توجه زودهنگام به اهمیت فضای مجازی از جمله نمونه‌های این آینده‌نگری است، اظهار کرد: سال‌ها پیش نسبت به آثار و پیامدهای این فضا هشدار داده شده بود و این نشان‌دهنده درک عمیق ایشان از تحولات جامعه است.

نماینده گلستان در مجلس خبرگان رهبری همچنین به روحیه مطالعه و کتاب‌خوانی رهبر شهید اشاره کرد و گفت: ایشان نه‌تنها در حوزه تخصصی خود، بلکه در موضوعات مختلف از جمله ادبیات، تاریخ و حتی علوم تخصصی دیگر مطالعه داشتند و این ویژگی می‌تواند الگویی ارزشمند برای جوانان باشد.

وی ادامه داد: رهبر شهید از دوران نوجوانی با هدفی بلند وارد مسیر طلبگی شد و با اراده‌ای قوی در مسیر احیای دین گام برداشت؛ این نگاه بلند و هدف‌گذاری دقیق، از عوامل اصلی موفقیت ایشان در عرصه‌های مختلف بود.

طاهری با تأکید بر اهمیت اخلاق در سیره این شخصیت افزود: احترام عمیق به والدین، توجه به خانواده، مهربانی با مردم به‌ویژه خانواده‌های شهدا و دقت در رعایت مسائل شرعی و اخلاقی از شاخصه‌های برجسته ایشان بود.

وی خاطرنشان کرد: رهبر شهید همواره از هرگونه تعریف و تمجید افراطی پرهیز داشت و خود را هم‌سطح مردم می‌دانست؛ این روحیه تواضع و قانون‌مداری از مهم‌ترین درس‌هایی است که مدیران و مسئولان باید از ایشان بیاموزند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت الگوگیری از این شخصیت افزود: ترویج فرهنگ مطالعه، شناخت دقیق مسائل روز و پایبندی به اخلاق اسلامی باید در جامعه تقویت شود تا مسیر این شهید بزرگوار ادامه یابد.