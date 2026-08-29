به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: برای چهار نفر از عوامل یک شرکت خصوصی در استان به اتهام مشارکت در تهدید علیه بهداشت عمومی، ایجاد آلودگی شدید محیط زیست از طریق رهاسازی پسماندها و ضایعات پتروشیمی از نوع اتیلن دی‌کلراید در طبیعت، پولشویی، توقیف عواید مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری به مبلغ ۸۳ میلیارد و ۵۸۷ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۳۵ تومان، کیفرخواست صادر شد.

وی با تشریح جزئیات این پرونده، افزود: این شرکت خصوصی با انعقاد قراردادهایی با چند مجتمع پتروشیمی، متعهد به حمل و امحای اصولی و مکانیزه ضایعات و پسماندهای صنعتی شده بود اما بر اساس گزارش‌های رسیده مشخص شد برخلاف تعهدات قانونی و ضوابط زیست‌محیطی، پسماندهای سمی و خطرناک را به‌جای امحا در طبیعت رهاسازی می‌کردند

خلفیان گفت: با رصد اطلاعاتی این مسئله و نظارت دقیق ضابطین قضایی در یک بازه زمانی مشخص، تخلفات متهمان مستندسازی، پرونده قضایی تشکیل و تا مرحله کیفرخواست تکمیل شد.

دادستان مرکز استان با هشدار به متخلفان و تخریب‌کنندگان محیط زیست، بیان کرد: صیانت از حقوق عامه و حفاظت از بهداشت عمومی و محیط زیست از اولویت‌های دستگاه قضایی است و برخورد با هرگونه فساد، قانون‌شکنی و تهدید سلامت عمومی جامعه، قاطع، بازدارنده و بدون اغماض خواهد بود.