استقبال از شیوا جهانگیری قهرمان مسابقات کورس قزاقستان در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم استقبال از شیوا جهانگیری قهرمان مسابقات کورس قزاقستان صبح شنبه با حضور یوسف خدرویسی معاون توسعه ورزش ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان و جمعی از اعضای جامعه ورزش استان برگزار شد.
در این مراسم یوسف خدرویسی ضمن تبریک این موفقیت از تلاش و افتخارآفرینی جهانگیری در عرصههای بینالمللی قدردانی کرد و ادامه داد: کسب مدال طلا در رقابتهای بینالمللی نشاندهنده ظرفیت و توانمندی بالای ورزشکاران استان همدان و این موفقیتها موجب افتخار جامعه ورزش استان است.
لیلا سیاوشی نیز در این رقابتها موفق به کسب مدال نقره شد که به دلیل حضور در اردوی تیم ملی در این مراسم حضور نداشت.
در پایان این مراسم از شیوا جهانگیری با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
نظر شما