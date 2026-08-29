جنگجو: ۲.۶ میلیون تن کالا از گمرکات آذربایجان غربی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، خالد جنگجو پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در ۵ ماهه گذشته امسال دو میلیون و ۶۴۰ هزار و ۹۰۰ تن کالا از گمرکات استان به خارج کشور صادر شده است، اظهار کرد: ارزش کالاهای صادراتی بیش از دومیلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار برآورد می شود.

وی ادامه داد: از این میزان یک میلیون و ۳۳۲ هزار تن به ارزش ۷۶۴ میلیون دلار صادرات کل استان و یک میلیون و ۳۰۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۴۸ میلیون دلار صادرات سایر گمرکات کشور از استان است.

واردات ۲۷۷ هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان غربی

جنگجو با بیان اینکه در این مدت همچنین بیش از ۲۷۷ هزار تن کالا به ارزش ۶۰۵ میلیون دلار از گمرکات استان وارد کشور شده که در مقایسه به مدت زمان مشابه پارسال از نظر وزنی ۸۹ درصد افزایش نشان می دهد.

وی با اشاره به افزایش قابل توجه واردات کولبری نیز گفت: در ۵ ماهه گذشته امسال از طریق کولبری در استان ۱۴۰ هزار و۷۱۳ تن کالا به ارزش ۲۰۸ میلیون دلار وارد کشور که این میزان در کل سال گذشته ۸۷۰ هزار تن بود.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با اشاره به فعالیت مستمر گمرکات استان با وجود جنگ تحمیلی علیه کشور گفت: در دوران جنگ تحمیلی یک هزار و ۲۹۹فقره اظهار نامه به ارزش۷۹۰ میلیون دلار به وزن ۱۴ هزار و ۸۷۷ تن برای ترخیص کالا صادر شده است.

افزایش فعالیت گمرکات مرزی آذربایجان غربی نیازمند توسعه زیرساخت هاست

جنگجو با بیان اینکه در ماه های اخیر فعالیت گمرکات و پایانه های مرزی استان به دلیل شرایط ویژه کشور افزایش یافته است، گفت: هم اکنون سه دستگاه ایکس ری در مرز بازرگان، یک دستگاه ایکس ری در مرز سرو فعال است اما به دلیل افزایش فعالیت ها جوابگو نیست ولی گمرکات آمادگی سرمایه گذاری در این‌حوزه را دارد.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با بیان اینکه سه دستگاه ایکس ری در مرزهای استان در حال راه اندازی است، گفت: دستگاه ایکس ری در مرز تمرچین پیرانشهر تا اواسط مهرماه امسال و در مرزهای رازی و پلدشت نیز تا پایان سال جاری راه اندازی می شود.

۶۴۰۰ دستگاه کامیون ترانزیتی در مرز بازرگان در صف خروج

جنگجو در خصوص صف طولانی کامیون ها در مرز بازرگان نیز گفت: هم اکنون شش هزار و ۴۰۰ دستگاه کامیون در مرز بازرگان در صف خروج هستند که این موضوع به دلیل ظرفیت پایین تردد روزانه کامیون ها در سمت کشور ترکیه است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با بیان اینکه روزانه ۱۸۰ دستگاه از مرز بازرگان تردد می کرد که با رایزنی مقامات دو کشور این میزان هم اکنون به ۳۰۰ دستگاه رسیده است، گفت: ظرفیت پذیرش کامیون در مرز بازرگان روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه هست اما در سمت گمرک کشور مقابل این ظرفیت وجود ندارد و صف کامیون به این دلیل است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی اضافه کرد: اخیرا با رایزنی مقامات دو کشور و فعال سازی گمرک گوربولاغ در سمت ترکیه مقرر شده این ظرفیت به بیش از ۵۰۰ دستگاه برسد.

رسوب ۳۰۰۰ هزار کشنده در مرزهای آذربایجان غربی

جنگجو در پاسخ به سوالی در خصوص رسوب کشنده ها در مرزهای استان گفت: هم اکنون دو الی سه هزار دستگاه کشنده به دلیل عدم صدور ثبت سفارش معتبر از سمت کشور ترکیه مجوز وارد دریافت نکرده و در مرز رسوب کرده اند.

وی در خصوص صادرات محصول استراتژیک سیب استان نیز گفت: با توجه به از دست دادن بازار صادرات سیب استان و نیز بالا بودن هزینه های حمل و نقل صادرات سیب از استان بسیار ناچیز بوده و عملا بازار سیب را از دست داده ایم به طوری که طی ۵ ماهه امسال تنها ۲۱ هزار تن سیب از استان صادر شده است.