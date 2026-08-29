روزهای انتظار نتایج کنکور؛ رفتار درست والدین چیست

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرنا نوشت: درست در همین روزهاست که سکوت اتاق فرزندتان، سنگینتر از همیشه به نظر میرسد. او که تا دیروز تمام وقتش را میان کتابها میگذراند، حالا در گرداب «ایکاشها» و «اگرها» گیر کرده است؛ انگار در دادگاه ذهنش مدام خودش را محاکمه میکند و احساس گناه میکند که چرا دیگر نمیتواند با خیال راحت استراحت کند. ما هم گاهی با سوالات ناخواسته مثل «چطور دادی؟» یا «فکر میکنی چقدر میزنی؟»، ناخواسته او را دوباره به همان صندلی پر استرس آزمون برمیگردانیم. در حالی که او در این لحظات، به جای تحلیلگر، به یک «پناهگاه بیقضاوت» نیاز دارد؛ کسی که با حضور امنش به او بفهماند خانه، جایی است که میتواند بدون ترس از قضاوت، فقط نفس بکشد.
باید بدانیم که مغز فرزند ما بعد از این فشار طولانی، به چیزی به نام «استراحت ترمیمی» نیاز دارد. خوابیدن، فیلم دیدن یا حتی بیهدف قدم زدن، تنبلی نیست؛ بلکه یک ضرورت زیستی برای تخلیهی سموم استرس و بازسازی ذهن است؛ درست مثل ورزشکاری که بعد از یک مسابقهی سخت، باید بدن خود را بازیابی کند. بیایید در این روزها، تمام استعداد و ارزش او را در قالب چند عدد و رتبه خلاصه نکنیم. کنکور فقط یک مهارت محدود است، نه معیار شخصیت یا آیندهی او. وقتی به او اطمینان میدهیم که «ارزش تو به نتیجهات بستگی ندارد»، در واقع داریم به او قدرت میدهیم تا با آرامش از این ایستگاه عبور کند و با قدرت به مسیر زندگیاش ادامه دهد.
وقتی «فیلتر منفی» ذهن فرزندتان را محاصره میکند
برای خیلی از بچهها، فردای کنکور اصلاً همان آرامش مورد انتظار را ندارد؛ در واقع، این روزها شروع یک شکنجهی درونی تمامعیار است. درست زمانی که ما فکر میکنیم آنها بالاخره از فشار خلاص شدهاند، ذهن آنها تازه وارد مرحلهی «مرور بیرحمانه» میشود. انگار یک نوار صوتی خراب در سرشان گیر کرده که مدام همان لحظات حساس جلسه آزمون را با جزئیات آزاردهنده پخش میکند: «چرا آن فرمول را فراموش کردم؟»، «کاش آن مبحث را یکبار دیگر چک میکردم». این نوسانات ذهنی، باعث میشود آنها نتوانند با واقعیت «تمام شدن آزمون» کنار بیایند.
مشکل اصلی اینجاست که فرزندتان در این روزها، در یک دادگاه بیطرفانه نیست؛ او همزمان هم قاضی است و هم متهم! او با تمام توان، در حال محاکمه کردن خودش است و از همه بدتر اینکه، هیچ وکیل مدافعی هم برای خودش ندارد. او غرق در گرداب «ایکاشها» شده و با هر بار مرور اشتباهات، انگار دارد بر روی زخمهای اعتمادبهنفسش نمک میپاشد. این نوع سرزنش دائمی، باعث میشود او از لذت پایان یک مسیر طولانی محروم شود و به جای شادی، با نوعی خستگی روانی عمیق روبهرو شود.
وقتی میبینید فرزندتان کلافه است، مدام در فکر فرو میرود یا از نظر عاطفی کمی کنارهگیر شده، بدانید که او در میان این افکار سمی دستوپا می زند. او در این لحظات، نیازی به نصیحتهای آموزشی یا تحلیل اشتباهاتش ندارد؛ او فقط نیاز دارد که کسی با مهربانی تمام، این نوار خراب ذهنی را متوقف کند. بهترین کمک در این روزها، این است که به او یادآوری کنید: «آن مسیر تمام شده، دیگر چیزی برای تغییر دادن وجود ندارد؛ حالا فقط وقت نفس کشیدن و بازگشت به خودت است».
نقش شما؛ از «برنامهریز» به «سنگ صبور»
حالا که کنکور تمام شده، نقش شما هم باید عوض شود. تا دیروز شما «مدیر اجرایی» بودید؛ کسی که نگران ساعت مطالعه، کیفیت تستها و برنامههای کلاس فرزندش بود. اما از همین امروز، لطفاً آن لباس را از تن در بیاورید. فرزندتان در این روزها دیگر به یک تحلیلگر یا ناظر آموزشی احتیاج ندارد؛ او همین حالا هم به اندازه کافی خودش را نقد کرده است.
فرزند شما این روزها فقط به یک «امنیت روانی» نیاز دارد؛ یک پناهگاه بیقضاوت. به جای اینکه با سوالات کنجکاوانه، ناخواسته او را به همان صندلی آزمون برگردانید، اجازه دهید خانه، محیطی باشد که او بتواند در آن نفس بکشد. گاهی بهترین کاری که میتوانید برای فرزندتان انجام دهید، این است که فقط کنارش باشید، چای دم کنید و به او نشان دهید که فارغ از هر نتیجهای که قرار است بیاید، خانه همچنان همان جای امن همیشگی است که او را با تمام خستگیها و اشتباهاتش دوست دارد. این «سنگ صبور بودن»، همان چیزی است که آرامش را دوباره به قلب خانه برمیگرداند.
چند پیشنهاد برای تبدیل خانه به جزیرهی آرامش:
دادگاه خانه را تعطیل کنید:
اولین و بزرگترین خطای ما، پرسشهای مکرر درباره «چطور بود؟» یا «فکر میکنی چند میزنی؟» است. این سوالات فقط اضطراب فرزندتان را دوباره زنده میکند. به جای آن، دربارهی دلتنگیهای دوران درسخواندنش صحبت کنید. به او بگویید: «خیلی خوشحالم که این دورهی پرفشار تمام شد؛ دلمان برای خندهها و بودنهایت تنگ شده بود». بگذارید احساس کند که بازگشت خودش، برای شما مهمتر از بازگشت نتایج است.
تصویر بزرگتر را ترسیم کنید:
فرزندتان باید بداند که کنکور، نه پایان جاده است و نه مهر نهایی بر کارنامهی استعدادهایش. به او یادآوری کنید که او در این ماهها مهارتهای فوقالعادهای مثل «صبر»، «تابآوری در برابر فشار» و «مدیریت زمان» را تمرین کرده است؛ مهارتهایی که در هیچ کتاب درسی نوشته نشده، اما در تمام مسیر زندگیاش به کار خواهد آمد. کنکور فقط یک آزمون محدود است، نه معیار سنجش ارزش انسانی او.
به او حق «هیچکاری نکردن» بدهید:
بعد از ماهها فشار عصبی، مغز فرزندتان به یک استراحت عمیق نیاز دارد. اگر میبینید ساعات طولانی میخوابد، فیلم میبیند یا بیهدف در خیابان قدم میزند، نگران نشوید. این «استراحت فعال» برای بازسازی سیستم عصبی و بازیابی انرژی او ضروری است. به او اجازه دهید بدون عذاب وجدان، دوباره «زندگی» کند و از روزهایش لذت ببرد.
مقایسه؛ سمیترین آفت خانوادگی:
خیلی حواستان باشد که فرزندتان را با دختر همسایه، پسر فامیل یا دوستان دیگرش مقایسه نکنید. موفقیت، یک مسیر خطی نیست که همه روی آن با سرعت یکسان حرکت کنند؛ هر آدمی زمانبندی مخصوص خودش را دارد. مقایسه کردن، اعتمادبهنفس او را در این روزهای حساس تخریب میکند. اجازه دهید او با سرعت خودش، مسیر بعدیاش را پیدا کند.
پذیرایی بی قید و شرط داشته باشید:
یک پذیرایی ساده اما گرم ترتیب بدهید. غذایی که دوست دارد را بپزید یا برنامهای بچینید که برایش خوشایند است. وقتی از بیرون به خانه میآید، استقبال شما باید گرم و بدون چشمداشت باشد. بگذارید خانه همان «جزیرهی امنی» باشد که در آن مجبور نیست نگران هیچچیز باشد و میتواند فقط «فرزند شما» باشد، نه یک «داوطلب کنکور».
از «سکوت همدلانه» غافل نشوید:
گاهی اوقات لازم نیست حرف خاصی بزنیم. اگر فرزندتان دوست دارد ساکت باشد یا در اتاقش تنها بماند، به این حریم احترام بگذارید. گاهی یک لبخند کوتاه هنگام صرف چای یا یک جمله کوتاه مثل «هر وقت خواستی حرف بزنی، من هستم»، هزار برابر موثرتر از ساعتها نصیحتکردن است. بگذارید بداند حضور شما، حضور یک تکیهگاه خاموش و امن است.
لذتهای ساده را دوباره زنده کنید:
ماههای قبل از کنکور احتمالاً پر از محدودیت بوده است. حالا وقت آن است که لذتهای کوچک و ازدسترفته را برگردانید. پیادهروی شبانه در پارک، دیدن یک فیلم کمدی، خرید یک وسیلهی کوچک یا حتی یک گپوگفت دوستانه دربارهی آرزوهای غیرتحصیلیاش. وقتی دوباره «شادی» را به جریان زندگی خانوادگی برگردانید، ذهن فرزندتان هم سریعتر از فضای سنگین کنکور فاصله میگیرد. فراموش نکنید که کنکور، تنها یکی از هزاران ایستگاهی است که فرزندتان در طول مسیر رشدش از آنها عبور خواهد کرد. مراقب باشید در این روزهای حساس، پیوند عاطفی شما با فرزندتان که ارزشمندترین دارایی مشترکتان است، قربانی وسواس رتبهها و ترازها نشود. آنچه برای آیندهی او ماندگار است و هویتش را میسازد، نه عدد کارنامه، بلکه خاطرهی حمایتهای بیقید و شرط و محیط امنی است که شما در این دوران پرتلاطم برایش فراهم کردهاید.
یک لبخند واقعی و یک «خسته نباشی» صمیمانه، معجزهای میکند که هیچ توصیهی آموزشیای قادر به آن نیست. با رفتار خود به او نشان دهید که «خود او»، ورای تمام موفقیتها و شکستها، برای شما بینهایت ارزشمند است. این اطمینانبخشی، بزرگترین درس زندگی است که او از شما میآموزد؛ درسی که به او اعتمادبهنفس میدهد تا با آرامش از این مرحله عبور کند و با نگاهی امیدوارانه، فصل بعدی زندگیاش را آغاز کند.
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