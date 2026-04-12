۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

برنامه ریزی برای بازگشت سریع واحدها به چرخه تولید در البرز

کرج- مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری البرز گفت: برنامه‌ریزی‌ها با هدف بازگشت سریع این واحدها به چرخه تولید در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرابراهیم صدیق در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در شهرستان کرج اظهار داشت: تیم‌های کارشناسی در حال ارزیابی دقیق میزان خسارات وارده به بخش‌های تولیدی و صنعتی استان هستند.

وی با اشاره به پیش‌بینی بسته‌های حمایتی برای جبران زیان واحدهای آسیب‌دیده افزود: برنامه‌ریزی‌ها با هدف بازگشت سریع این واحدها به چرخه تولید در حال انجام است.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری البرز ادامه داد: بازدیدهای میدانی با هدف دستیابی به برآوردی دقیق از ابعاد خسارات انجام می‌شود تا مبنای تدوین گزارش‌های کارشناسی و پیگیری مؤثر در سطوح بالاتر قرار گیرد و روند جبران خسارات تسریع شود.

صدیق همچنین از حضور کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان اتحادیه‌های صنفی در فرآیند ارزیابی خبر داد و گفت: علاوه بر بررسی‌های فنی و مالی، پیگیری حقوقی خسارات وارده نیز در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: در پی حملات هوایی، بخشی از واحدهای تولیدی و صنفی استان البرز متحمل خسارات شده‌اند و برآورد نهایی این آسیب‌ها همچنان در دست بررسی است.

