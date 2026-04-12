برنامه ریزی برای بازگشت سریع واحدها به چرخه تولید در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، میرابراهیم صدیق در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در شهرستان کرج اظهار داشت: تیم‌های کارشناسی در حال ارزیابی دقیق میزان خسارات وارده به بخش‌های تولیدی و صنعتی استان هستند.

وی با اشاره به پیش‌بینی بسته‌های حمایتی برای جبران زیان واحدهای آسیب‌دیده افزود: برنامه‌ریزی‌ها با هدف بازگشت سریع این واحدها به چرخه تولید در حال انجام است.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری البرز ادامه داد: بازدیدهای میدانی با هدف دستیابی به برآوردی دقیق از ابعاد خسارات انجام می‌شود تا مبنای تدوین گزارش‌های کارشناسی و پیگیری مؤثر در سطوح بالاتر قرار گیرد و روند جبران خسارات تسریع شود.

صدیق همچنین از حضور کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان اتحادیه‌های صنفی در فرآیند ارزیابی خبر داد و گفت: علاوه بر بررسی‌های فنی و مالی، پیگیری حقوقی خسارات وارده نیز در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: در پی حملات هوایی، بخشی از واحدهای تولیدی و صنفی استان البرز متحمل خسارات شده‌اند و برآورد نهایی این آسیب‌ها همچنان در دست بررسی است.