آغاز فعالیت سامانه بارشی در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امروز صبح شهرهای بن و شهرکرد با دمای ۴ درجه زیر صفر سردترین نقاط استان بودند، اظهار کرد: برای ساعات آینده وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی با تشریح جزئیات سامانه بارشی آتی، گفت: از اوایل صبح فردا تا اواخر وقت دوشنبه، با ورود این سامانه، در ارتفاعات رگبار و رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید لحظه‌ای، و خیزش گردوخاک به صورت محلی در شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، فارسان، غرب بن، شمال غرب شهرکرد، لردگان، خان‌میرزا، کیار، فرخشهر، بروجن و سامان رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اعلام احتمال آبگرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها به‌ویژه در نواحی غربی، از مردم خواست از سفرهای غیرضروری، کوهنوردی و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه جو نسبتاً پایداری در استان پیش‌بینی می‌شود.