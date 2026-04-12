۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

آغاز فعالیت سامانه بارشی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری، از ورود سامانه بارشی قوی از اوایل صبح فردا (دوشنبه) تا اواخر وقت دوشنبه به استان خبر داد.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امروز صبح شهرهای بن و شهرکرد با دمای ۴ درجه زیر صفر سردترین نقاط استان بودند، اظهار کرد: برای ساعات آینده وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی با تشریح جزئیات سامانه بارشی آتی، گفت: از اوایل صبح فردا تا اواخر وقت دوشنبه، با ورود این سامانه، در ارتفاعات رگبار و رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید لحظه‌ای، و خیزش گردوخاک به صورت محلی در شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، فارسان، غرب بن، شمال غرب شهرکرد، لردگان، خان‌میرزا، کیار، فرخشهر، بروجن و سامان رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اعلام احتمال آبگرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها به‌ویژه در نواحی غربی، از مردم خواست از سفرهای غیرضروری، کوهنوردی و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه جو نسبتاً پایداری در استان پیش‌بینی می‌شود.

