محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از فعالیت سامانه بارشی در امروز و فردا در استان همدان خبر داد و اظهار کرد: بارش باران، رگبار، احتمال رعد و برق و وزش باد شدید موقت در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی ادامه داد: سامانه بارشی فعال در منطقه و استان همدان، سبب بارش باران و در پاره‌ای از نقاط رگبار همراه با احتمال رعد و برق خواهد شد و بیشترین میزان بارش‌ها برای مناطق غربی و شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه تغییر محسوسی در دمای صبح فردا دوشنبه ۲۴ فروردین رخ نخواهد داد، افزود: از صبح سه‌شنبه کاهش محسوس دمای صبحگاهی مورد انتظار است؛ به طوری که دمای کمینه در برخی نقاط استان به صفر درجه سانتیگراد و حتی تا دو درجه زیر صفر خواهد رسید.

وی ادامه داد: از روز سه‌شنبه به بعد، آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و سامانه بارشی جدید از اوایل هفته آینده مجدداً استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

باقری‌شکیب همچنین به دمای ثبت شده در روز گذشته اشاره کرد و گفت: بیشینه دمای ثبت شده در روز گذشته ۲۰ درجه سانتیگراد از شهرستان فامنین گزارش شده است.

وی ادامه داد: کمینه دمای صبح امروز در رزن و گل‌تپه سه درجه سانتیگراد بوده و دمای شهر همدان نیز در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۸ و ۶ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.