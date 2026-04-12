انجام بیش از ۸ میلیون نوبت سر واکسیناسیون در ایلام

وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پیشگیرانه ،کنترل و مبارزه با بیماری‌های دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام در استان ایلام ، با برنامه ریزی و نظارت اداره بهداشت و مبارزه با بیماری‌های دامی دامپزشکی استان و زحمات شبکه های دامپزشکی شهرستانها و بهره گیری از تمام توان اکیپهای واکسیناسیون بخش دولتی و خصوصی، در دوازده ماهِ سال ۱۴۰۴، ۸میلیون و ۵۰۳هزار و ۱۳۳ نوبت سر دام علیه بیماری‌های مختلف از جمله طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)، تب برفکی، هاری، بروسلوز ، آبله،شاربن و .. واکسینه شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام افزود: این واکسیناسیون گسترده، نقش حیاتی در جلوگیری از شیوع بیماری‌ها و تامین بهداشت جمعیت دامی،صیانت از سرمایه دامی و همچنین سلامت عمومی و امنیت غذایی جامعه ایفا کرده است.

وی افزود: در این مدت، یک میلیون و ۶۶۴هزار و ۵۹۸ رأس دام علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک واکسینه شدند که این اقدام نقش مؤثری در جلوگیری از شیوع بیماری در جمعیت دامی استان داشته است.

پیرانی در ادامه با اشاره به اجرای طرح واکسیناسیون هاری بیان کرد: در راستای کنترل این بیماری مشترک بین انسان و دام، ۶هزار و ۹۲۰ قلاده سگ گله و صاحب‌دار تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند.

مدیرکل دامپزشکی استان همچنین تصریح کرد: در مجموع۲ میلیون و۲۶۷ هزار و۴۱۲ رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی واکسینه شده‌اند.

وی در خصوص اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری از بیماری بروسلوز نیز اظهار کرد: در این بازه زمانی، ۲۳۳ هزار و ۳۲۹ رأس دام سبک(بر وبزغاله) و ۱۸هزار و ۹۷ رأس دام سنگین (گاو و گوساله) علیه بیماری بروسلوز واکسینه شدند.

پیرانی در پایان با اشاره به پوشش واکسیناسیون بیماری آبله عنوان کرد: ۲ میلیون ۲۰۱هزار و ۸۰۴ رأس دام علیه بیماری آبله واکسینه شده‌اند که این اقدام سهم قابل توجهی در ارتقای بهداشت دام و فرآورده های دامی و حفظ سلامت عمومی مردم استان داشته است.