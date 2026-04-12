پیگیری غرامت و جبران خسارات حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، در تشریح اقدامات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲ جلسه رسمی در کمیسیون بهداشت برگزار شده و علاوه بر آن، چندین جلسه تخصصی در قالب کمیته دفاعی با حضور مسئولان حوزه سلامت تشکیل شده است.
وی افزود: در این جلسات، موضوعات مهمی از جمله پیگیری حقوقی برای دریافت غرامتهای حوزه سلامت، بررسی آسیبهای انسانی ناشی از جنگ از جمله مجروحیتها و معلولیتها و همچنین رسیدگی به خسارات واردشده به زیرساختهای بهداشتی و درمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
محمدبیگی ادامه داد: یکی دیگر از محورهای اصلی این جلسات، بررسی وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و رفع موانع موجود در این حوزه بوده که با هماهنگی دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط، اقدامات لازم در حال انجام است همچنین مسائل مربوط به عملکرد سازمانهای بیمهگر، نحوه پوشش خدمات درمانی و دارویی و ارتقای دسترسی مردم به خدمات سلامت، در دستور کار کمیسیون قرار دارد و پیگیریها در این زمینه بهصورت مستمر ادامه دارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: در راستای حل مشکلات موجود، مکاتبات لازم با دستگاههای مسئول انجام شده و جلسات کارشناسی متعددی برای تسریع در رفع چالشها برگزار شده است؛ کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با جدیت در حال رصد شرایط و پیگیری مسائل حوزه سلامت است و تلاش میکند با اتخاذ تصمیمات مؤثر، از حقوق مردم در این حوزه صیانت و زمینه ارتقای خدمات درمانی و بهداشتی را فراهم کند.
نظر شما