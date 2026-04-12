ارائه خدمات درمانی به ۱۸۳ هزار نفر در بیمارستان امام رضا(ع) کبودرآهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورمشیر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از ثبت ارائه خدمات درمانی به بیش از ۱۸۳ هزار بیمار در اورژانس این بیمارستان خبر داد و اظهار کرد: همچنین چهار هزار و ۶۱۹ عمل جراحی و بیش از ۶۵ هزار خدمت پاراکلینیک در سال ۱۴۰۴ در بیمارستان امام رضا(ع) کبودراهنگ انجام شده است.

وی ادامه داد: از ۱۸۳ هزار مراجعه به بیمارستان ۱۶۵ هزار و ۴۹۶ بیمار به صورت سرپایی و ۱۸ هزار و ۳۷۸ بیمار به صورت تحت نظر، خدمات درمانی لازم را در این مرکز دریافت کردند.

رئیس بیمارستان امام رضا (ع) کبودرآهنگ با اشاره به فعالیت‌ اتاق عمل بیمارستان افزود: انجام چهار هزار و ۶۱۹ عمل جراحی در این مرکز نشان‌دهنده ظرفیت بالای بیمارستان در پاسخ‌گویی به نیازهای درمانی منطقه است.

وی ادامه داد: در بخش بستری و درمانگاه تخصصی نیز، ۹۵ هزار و ۹۶۲ بیمار از خدمات ویزیت تخصصی بهره‌مند شده‌اند.

پور مشیر با بیان اینکه واحدهای پاراکلینیک بیمارستان در سال گذشته نقش مهمی در تشخیص و درمان بیماران ایفا کرده‌اند، ادامه داد: ۳۰ هزار و ۷۱۰ مورد آزمایش، ۲۲ هزار و ۳۸۶ مورد رادیوگرافی، چهار هزار و ۹۵۶ مورد سی‌تی‌اسکن و هفت هزار و ۹۰۵ مورد سونوگرافی در این مرکز انجام شده است.

وی در پایان تاکید کرد: این آمار نشان می‌دهد بیمارستان امام رضا(ع) کبودراهنگ توانسته است با ارائه خدمات گسترده در حوزه اورژانس، اتاق عمل، درمانگاه‌های تخصصی و واحدهای پاراکلینیک، پاسخ‌گوی نیازهای درمانی بیماران منطقه باشد.