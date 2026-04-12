«راه رفته» روایتگر زندگی پس از جنگ حسین علایی

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «راه رفته» جلد دوم با عنوان فرعی کتاب «پسر آشیخ محمود»، است که به خاطرات سردار حسین علایی و بررسی و روایت رخدادهای مهم پس از پایان جنگ تحمیلی ایران و عراق میپردازد. این اثر، گزارشی دستاول از حوادثی است که نویسنده یا شاهد مستقیم آنها بوده یا در شکلگیریشان نقش داشته است.
مطالب این کتاب، بخشهایی مهم و کمتر گفتهشده از تاریخ معاصر ایران پس از جنگ تحمیلی را توصیف و تحلیل میکند. نویسنده با نگاهی واقعگرایانه، به بررسی تحولات سیاسی، مدیریتی و ساختاری کشور در دورهای حساس میپردازد که مسیر جدیدی را برای جمهوری اسلامی ایران رقم زد.
مهمترین موضوعات مطرح شده در کتاب «راه رفته» شامل: رحلت امام خمینی (ره) و پیامدهای آن، تغییر رهبری و آغاز دوره جدید سیاسی، سیاستها و رویکردهای رهبر جدید، پایان جنگ تحمیلی و آثار آن بر ساختار کشور، تغییر شیوه حکمرانی در ایران، انتخاب رئیسجمهور و تحولات مدیریتی و شکلگیری تدریجی شرایط و وضعیت جدید در کشور است.
مطالعه این کتاب برای پژوهشگران تاریخ معاصر ایران، دانشجویان علوم سیاسی و بهویژه افرادی که در نهادها و دستگاههای اجرایی کشور فعالیت دارند، بسیار ارزشمند و تأثیرگذار است. آشنایی با تفاوت نگرشها و تغییرات سیاسی پس از جنگ، درک عمیقتری از وضعیت کنونی ایران فراهم میکند.
کتاب «راه رفته» در278 صفحه به قلم حسین علایی از سوی موسسه انتشاراتی روزنامه ایران منتشر شده است.
