رشد ۴۹ درصدی ورودی سدهای کشور در سال آبی جاری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نیرو، در ۲۰۱ روز ابتدایی سال آبی جاری ـ از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا ۲۲ فروردینماه ـ مجموعاً ۲۵ میلیارد مترمکعب آب وارد سدهای کشور شده است. این میزان ورودی در مقایسه با ۱۶ میلیارد و ۸۲۰ میلیون مترمکعب ورودی مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۹ درصدی را نشان میدهد.
در همین بازه زمانی، بهمنظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و نیازهای زیستمحیطی، ۱۴ میلیارد و ۲۷۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است. این رقم نسبت به خروجی ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعبی سال گذشته، کاهش ۷ درصدی را ثبت میکند.
بر اساس آخرین دادهها، حجم فعلی ذخایر سدهای کشور به ۲۹ میلیارد و ۳۹۰ میلیون مترمکعب رسیده و اکنون ۵۷ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۴۳ درصد آن خالی است.
مقایسه حجم ذخایر سدها با روز مشابه سال گذشته نشان میدهد که میزان ذخایر در ۲۲ فروردین ۱۴۰۴ حدود ۲۶ میلیارد و ۵۰ میلیون مترمکعب بوده و از آن زمان تاکنون رشد ۱۳ درصدی ثبت شده است.
