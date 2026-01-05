  1. اقتصاد
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

کاهش ۱۲ درصدی ورودی آب به سدهای کشور در سال آبی جاری

ورودی آب به سدهای کشور طی ۱۰۴ روز ابتدایی سال آبی جاری کاهش یافته و با وجود بارش‌های اخیر، پرشدگی مخازن همچنان در سطح ۳۵ درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ۱۰۴ روز ابتدایی سال آبی جاری، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا چهاردهم دی‌ماه، در مجموع ۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای کشور شده است. این میزان در مقایسه با ورودی ۵ میلیارد و ۹۸۰ میلیون مترمکعبی سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهش ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، میزان ورودی تجمعی آب به سدهای کشور تا نهم دی‌ماه ۴ میلیارد و ۷۷۰ میلیون مترمکعب بود که در پی بارش‌های اخیر، ۴۷۰ میلیون مترمکعب آب جدید وارد مخازن سدها شده است. با وجود این افزایش، درصد پرشدگی سدهای کشور همچنان در محدوده ۳۵ درصد باقی مانده است.

در حال حاضر حجم آب ذخیره‌شده در سدهای کشور به ۱۸ میلیارد و ۱۰ میلیون مترمکعب رسیده که معادل ۳۵ درصد ظرفیت مخازن سدهاست و ۶۵ درصد ظرفیت آن‌ها همچنان خالی است.

در همین مدت، به‌منظور تأمین نیازهای شرب، کشاورزی، صنعت و الزامات زیست‌محیطی، ۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است. این رقم در مقایسه با خروجی ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعبی سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهش ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد.

گفتنی است حجم ذخایر آبی سدهای کشور در چهاردهم دی‌ماه سال گذشته ۲۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون مترمکعب بوده که مقایسه آن با میزان فعلی ذخایر، حاکی از کاهش ۲۰ درصدی ذخیره آب سدهاست.

