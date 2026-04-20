گشایش نمایشگاه عکس «ایران من، سرای من» در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی عکس ایران من، سرای من صبح دوشنبه با هدف به تصویر کشیدن طبیعت بکر و چشم نواز ایران، به ویژه استان سیستان و بلوچستان، در مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری زاهدان گشایش یافت.

این نمایشگاه که با استقبال پرشور اساتید برجسته، هنرجویان و هنرمندان نامآشنای زاهدانی همراه بود، ۲۹ قطعه عکس با استانداردهای بالای هنری و مفهومی را در معرض دید علاقه مندان قرار داد. تمامی آثار ارائه شده با محوریت طبیعت ایران و جلوه های خاص سیستان و بلوچستان انتخاب شده اند تا بازدیدکنندگان سفری تصویری به گوشه وکنار این سرزمین پهناور داشته باشند.

صادق سوری، رئیس انجمن سینمای جوان زاهدان، در حاشیه این نمایشگاه با اشاره به نقش جهانی هنر عکاسی در انتقال مفاهیم فرهنگی و طبیعی بدون نیاز به ترجمه، اظهار داشت: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای نمایش تنوع زیستی و اقلیم منحصربه فرد ایران از دریچه دوربین عکاسان است.

وی افزود: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد انگیزه در هنرجویان جوان، پل ارتباطی میان نسل تازه نفس و پیشکسوتان عرصه عکاسی را هموار میسازد.

رئیس انجمن سینمای جوانان زاهدان همچنین بر لزوم حمایت نهادهای فرهنگی از هنرمندان تجسمی تأکید کرد و گفت: سیستان و بلوچستان دارای استعدادهای درخشانی در حوزه عکاسی و سینماست و تداوم این نمایشگاه ها نه تنها به پویایی اقتصاد هنر کمک میکند، بلکه سطح سواد بصری جامعه را نیز ارتقا میبخشد.

گفتنی است نمایشگاه ایران من، سرای من به مدت یک هفته در مجتمع فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان دایر بوده و پذیرای عموم شهروندان و هنردوستان خواهد بود.