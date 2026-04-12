به گزارش خبرگزاری مهر، گروه علوم دندانپزشکی فرهنگستان علوم پزشکی کشور در پیامی به مناسبت فرا رسیدن روز دندانپزشکی، بر اهمیت سلامت دهان و دندان در نظام سلامت کشور و نقش دانشکدههای دندانپزشکی در تحقق اهداف پیشگیرانه تأکید کرده است.
بیستوسوم فروردین، روز دندانپزشکی، یادآور اهمیت این حرفه و علت نامگذاری آن است که برای همه همکاران روشن است. تصویب این روز در هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی نشاندهنده توجه ویژه به سلامت دهان و دندان آحاد جامعه بوده است. اکنون نیز به حمدالله در تمامی استانهای کشور دانشکدههای دندانپزشکی فعالاند و با پذیرش دانشجو، به نیازهای جامعه در این عرصه پاسخ میدهند.
با توجه به اهداف نظام جمهوری اسلامی، به ویژه در حوزه سلامت، اختیارات لازم و کامل در اختیار دانشکدههای دندانپزشکی سلامتمحور قرار گیرد تا بتوانند با برنامهریزیهای بلندمدت، شاخصهای سلامت دهان و دندان جمعیت تحت پوشش خود را ارتقا دهند. در مقابلِ این اختیارات، این مراکز باید مسئولیت خطیر بهبود وضعیت سلامت دهان و دندان را نیز بر عهده گیرند.
بیتردید راه کاهش هزینههای سنگین مردم و همچنین هزینههایی که بیمهها در بخش درمانهای دندانپزشکی متحمل میشوند، توجه هرچه بیشتر به بهداشت، آموزش و پیشگیری است؛ چراکه هزینههای درمان برای مردم و بیمهها بسیار سنگین و کمرشکن است. گفتنیهای فراوانی در این موضوع وجود دارد که در این پیام نمیگنجد و امید است توسط مسئولین مربوطه پیگیری شود.
