طرح مسکن ملی در ماهنشان و ایجرود به ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن عباسی با اشاره به آخرین وضعیت طرح‌های مسکن ملی در شهرستانهای ماهنشان و ایجرود، افزود: در مجموع ۴۴ قطعه زمین در این شهرستانها به بنیاد مسکن تحویل شده که ۳۸ واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن و ۲۰ واحد توسط خیرین مسکن‌ساز برای جامعه هدف در دست اجراست.

وی اضافه کرد: ۱۲ قطعه زمین جهت ساخت پروژه ۴۸ واحدی شهر دندی در شهرستان ماهنشان برای ۳۶ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن به بنیاد مسکن تحویل شده است و این واحدها بیش از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان‌های ماهنشان و ایجرود گفت: ۳۵ درصد از کل واحدها به مرحله تقسیط تسهیلات و تحویل متقاضیان و بهره‌برداری رسیده است.

عباسی افزود: وظیفه ساخت مسکن در شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار خانوار بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان‌های ماهنشان و ایجرود با اشاره به تکمیل هرچه سریعتر زیرساخت ها (آب، برق و گاز) در طرح های نهضت ملی مسکن تاکید و خاطر نشان کرد: این واحدها با همکاری دستگاه های خدمات رسان برای تکمیل زیرساخت ها، دریافت پایان کار و معرفی به بانک جهت تقسیط تسهیلات به بهره برداری می رسد.