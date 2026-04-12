به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به ادامه فعالیت ستاد بازسازی جنگ، اظهار کرد: تاکنون هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بابت هزینه تعمیرات جزئی و خرید شیشه به‌حساب هزار و ۱۲۴ نفر از آسیب‌دیدگان جنگ واریز شده است و این فرایند ادامه خواهد داشت.

وی افزود: پرداخت ودیعه مسکن برای افرادی که واحدهای مسکونی آنها ۱۰۰ درصد آسیب‌دیده نیز در حال انجام است.

معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: حدود ۱۰۰ نفر از هم استانی‌هایمان منازلشان بیش از ۸۰ درصد آسیب‌دیده که از این تعداد پس از بارگذاری مدارک، تاکنون مدارک ۲۹ نفر در بانک تأیید و برای ۱۶ نفر نیز تسهیلات ودیعه مسکن به حسابشان واریز شده است.

مجیدی، تصریح کرد: عزیزانی که ودیعه مسکن به حسابشان پرداخت می‌شود، می‌توانند در شهر محل سکونت واحد مسکونی مدنظر خود را رهن کرده و قرارداد منعقد کنند. به‌محض انعقاد قرارداد، باید به بنیاد مسکن آن شهرستان مراجعه کنند تا بسته لوازم‌خانگی پیش‌بینی‌شده در اختیارشان قرار گیرد و بتوانند فرایند زندگی خود را در واحدهای مسکونی جدید، ان‌شاءالله ادامه دهند.