۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

واریز ۸.۳ میلیارد برای تعمیرات جزئی واحدهای آسیب‌دیده لرستان در جنگ

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان از واریز هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای هزینه تعمیرات جزئی و خرید شیشه واحدهای آسیب‌دیده این استان در جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به ادامه فعالیت ستاد بازسازی جنگ، اظهار کرد: تاکنون هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بابت هزینه تعمیرات جزئی و خرید شیشه به‌حساب هزار و ۱۲۴ نفر از آسیب‌دیدگان جنگ واریز شده است و این فرایند ادامه خواهد داشت.

وی افزود: پرداخت ودیعه مسکن برای افرادی که واحدهای مسکونی آنها ۱۰۰ درصد آسیب‌دیده نیز در حال انجام است.

معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: حدود ۱۰۰ نفر از هم استانی‌هایمان منازلشان بیش از ۸۰ درصد آسیب‌دیده که از این تعداد پس از بارگذاری مدارک، تاکنون مدارک ۲۹ نفر در بانک تأیید و برای ۱۶ نفر نیز تسهیلات ودیعه مسکن به حسابشان واریز شده است.

مجیدی، تصریح کرد: عزیزانی که ودیعه مسکن به حسابشان پرداخت می‌شود، می‌توانند در شهر محل سکونت واحد مسکونی مدنظر خود را رهن کرده و قرارداد منعقد کنند. به‌محض انعقاد قرارداد، باید به بنیاد مسکن آن شهرستان مراجعه کنند تا بسته لوازم‌خانگی پیش‌بینی‌شده در اختیارشان قرار گیرد و بتوانند فرایند زندگی خود را در واحدهای مسکونی جدید، ان‌شاءالله ادامه دهند.

کد مطلب 6798934

