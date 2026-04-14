به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فاتحینژاد به همراه معاونین برنامهریزی و عمرانی فرمانداری، با حضور در شعبه مرکزی بانک عامل این شهرستان، از نزدیک روند ارائه خدمات و پرداخت تسهیلات به متقاضیان را بررسی کرد.
فرماندار قدس در این بازدید که با هدف پیگیری روند پرداخت ودیعه مسکن به خانوادههای آسیبدیده از حملات اخیر انجام شد، بر لزوم همکاری هرچه بیشتر بانک مسکن با دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
فاتحینژاد با اشاره به نقش کلیدی بانک عامل در تأمین مسکن آسیبدیدگان جنگ و اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: انتظار میرود با توجه به شرایط ویژه کشور، فرآیند پرداخت تسهیلات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
وی افزود: خوشبختانه پرونده ۴۰ خانواده دارای تخریب کامل به بانک مسکن معرفی شده و این خانوادهها مشمول دریافت ودیعه ۶۰۰ میلیون تومانی شدهاند. پیگیری میکنیم تا این مبالغ در سریعترین زمان ممکن به حساب آنان واریز شود.
فرماندار قدس خاطرنشان کرد: هماهنگی بین فرمانداری و بانک عامل برای تسریع در رسیدگی به پروندههای آسیبدیدگان جنگ، باید به صورت مستمر ادامه یابد.
